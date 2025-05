VERSÃO GOURMET

Conheça os licores brasileiros que custam até R$ 150

Embalagens refinadas e sabores exclusivos são o diferencial das versões mais caras da bebida predileta dos baianos no São João

O licor, bebida de sabor adocicado e tradição artesanal, tem conquistado novos mercados fora do Nordeste, ganhando status de produto gourmet em diversas regiões do país. O que antes era símbolo das festas juninas populares, agora aparece em prateleiras sofisticadas e com preços elevados, refletindo a crescente valorização de produtos regionais. Alguns rótulos chegam a custar até R$ 149,90, apostando em embalagens refinadas e sabores exclusivos para atrair um público disposto a pagar mais pela experiência.>

Na Bahia, no entanto, o licor continua sendo parte essencial da cultura junina e permanece acessível para a maioria dos consumidores. O exemplar mais caro que a reportagem teve acesso custa R$ 120 e é comercializado em Salvador. O que explica o preço é a junção de sabores: jenipapo e rosas, uma combinação proposta pelas freiras do Convento do Desterro, que fica localizado no bairro de Nazaré.>