Corrida Duque de Caxias reúne 1.500 atletas neste domingo (31) na Bahia

A entrega dos kits está acontecendo neste sábado (30), no Ginásio Municipal de Esportes Paulo Santos Gomes

  • Foto do(a) author(a) Tharsila Prates

  • Tharsila Prates

Publicado em 30 de agosto de 2025 às 13:15

Largada da Corrida Duque de Caxias será a partir das 6h30
Largada da Corrida Duque de Caxias será a partir das 6h30 Crédito: Divulgação

A cidade de Jacobina, no centro-norte do estado, será palco, neste domingo (31), da 38ª Corrida Duque de Caxias, um dos eventos esportivos mais tradicionais da Bahia. O limite máximo de 1.500 atletas inscritos foi alcançado antes do prazo final. Do total de competidores, 500 são atletas de Jacobina e o restante vem de diversas cidades da Bahia e de outros estados.

A entrega dos kits está acontecendo neste sábado (30), no Ginásio Municipal de Esportes Paulo Santos Gomes, até as 17h30. Com percursos de 5 km e 10 km, a competição será disputada nas seguintes categorias: 10 km Jacobinense Masculino e Feminino, 10 km Geral Masculino e Feminino, 5 km Geral Masculino e Feminino, 5 km PCD, 5 km Cadeirantes, Faixas Etárias nos 5 km e 10 km e modalidades especiais para atletas com 60 anos ou mais.

A corrida contará com apoio das forças de segurança e ordem pública. A Superintendência Municipal de Trânsito (SMT), a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a Polícia Militar (PM), a Guarda Civil Municipal (GCM), o Tiro de Guerra (TG) e o Corpo de Bombeiros atuarão em conjunto no fechamento de vias, na sinalização, na orientação a condutores e no suporte emergencial.

Confira a programação:

Data: Domingo, 31 de agosto de 2025

Local de largada: Avenida Centenário, em frente ao Estádio José Rocha

Local de chegada: Estádio José Rocha

Encerramento: Funil de chegada fechado duas horas após a largada

Horários de largada:

06h30 – Atletas PCDs

06h40 – Demais atletas (5 km e 10 km)

