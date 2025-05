BAHIA

Criança de 8 anos morre afogada na Praia de Sauípe, no Litoral Norte

Noemi Santos da Silva estava no mar quando caiu em uma região com pedras

Uma criança de oito anos morreu afogada depois de entrar no mar com a mãe e os irmãos em uma área com pedras da Praia de Sauípe, na cidade de Mata de São João, localizada na Região Metropolitana de Salvador (RMS) e no Litoral Norte da Bahia. O caso ocorreu na última quinta-feira (15). >