Criminosos usam foto de prefeito baiano para aplicar golpes; entenda

Perfil falso no WhatsApp foi criado utilizando seu nome e foto para se passar pelo prefeito de Feira de Santana

  • Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 30 de março de 2026 às 22:40

Perfil falso do prefeito José Ronaldo é criado no WhatsApp para aplicar golpes
Perfil falso do prefeito José Ronaldo é criado no WhatsApp para aplicar golpes Crédito: Reprodução

O prefeito da cidade de Feira de Santana, no centro-norte do estado, teve sua imagem associada a tentativas de golpe. Um perfil falso no WhatsApp foi criado utilizando seu nome e foto para se passar pelo gestor. As autoridades competentes já foram acionadas.

Em comunicado publicado pela Prefeitura de Feira, a administração informou que tomou conhecimento da ação criminosa nesta segunda-feira (30), após a circulação de mensagens suspeitas atribuídas a José Ronaldo (União).

“O número não pertence ao gestor municipal, e a orientação é que a população desconsidere qualquer contato feito por meio desse telefone, evitando compartilhar dados pessoais ou realizar transferências financeiras”, informou a prefeitura.

O número utilizado pelos criminosos foi identificado como “(75) 99960-1226”. Segundo a prefeitura, as autoridades competentes já foram acionadas e estão adotando medidas para identificar os responsáveis pelo golpe.

A Polícia Civil foi procurada pelo CORREIO, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.

