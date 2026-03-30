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Muro de obra do 'Minha Casa, Minha Vida' desaba sobre casa de idosa de 84 anos no Lobato

Vítima escapou minutos antes de ser atingida pelos escombros na noite de domingo (29)

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 30 de março de 2026 às 20:42

Muro seria de construção do Minha Casa, Minha Vida Crédito: TV Bahia

O desabamento do muro de um canteiro de obras do programa federal Minha Casa, Minha Vida (MCMV) causou destruição na Rua Josias Guimarães, no bairro do Lobato, subúrbio ferroviário de Salvador. O acidente ocorreu por volta das 21h30 de domingo (29), quando a estrutura cedeu sobre o banheiro da residência de uma idosa de 84 anos.

A filha da idosa descreveu o cenário de horror e a urgência do resgate sob os escombros. “Foi uma correria danada. Quando ela acabou de sair do banheiro, foi onde caiu tudo. Meu neto, de 2 anos e 5 meses, também estava na área de serviço”, relatou em entrevista à TV Bahia. A testemunha enfatizou que a mãe, que possui dificuldades de locomoção, evitou uma tragédia fatal por um intervalo mínimo de tempo: “Minha mãe quase morre. Se ela não tivesse saído por questão de minutos, estaria morta”.

A preocupação da família agora se concentra no abalo estrutural sofrido pelo restante da moradia. “Estamos com medo porque a estrutura está toda rachada, de ponta a ponta. A casa pode desabar a qualquer momento. Não é só a cozinha, é a casa toda. Está tudo abalado”, acrescentou a filha. Ela encerrou com um apelo por uma intervenção imediata das autoridades: “Parece que só vão tirar a gente daqui depois que acontecer algo pior. A casa está praticamente no chão, toda comprometida”.

Apesar da gravidade do incidente e das fortes chuvas que atingiram a capital baiana nesta segunda-feira (30), as atividades no terreno da obra vizinha não foram interrompidas. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur) informou que fiscalizou o local nesta segunda. Em nota, o órgão declarou que “a empresa responsável pela obra assumiu o compromisso de reparar os danos na residência afetada” e que “providências para a reconstrução do muro estão sendo tomadas”.

A Sedur detalhou ainda que a remoção dos escombros já começou. A reportagem buscou posicionamento oficial da Construtora Kazza, responsável pelo empreendimento e do Ministerio das Cidades, mas não recebemos resposta até o fechamento desta matéria. A Defesa Civil (Codesal) também foi procurada, mas ainda não retornou.

Tags:

Desabamento Idoso Casa Chuvas Risco

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