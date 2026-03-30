Muro de obra do 'Minha Casa, Minha Vida' desaba sobre casa de idosa de 84 anos no Lobato

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Nauan Sacramento
Publicado em 30 de março de 2026 às 20:42
O desabamento do muro de um canteiro de obras do programa federal Minha Casa, Minha Vida (MCMV) causou destruição na Rua Josias Guimarães, no bairro do Lobato, subúrbio ferroviário de Salvador. O acidente ocorreu por volta das 21h30 de domingo (29), quando a estrutura cedeu sobre o banheiro da residência de uma idosa de 84 anos.
A filha da idosa descreveu o cenário de horror e a urgência do resgate sob os escombros. “Foi uma correria danada. Quando ela acabou de sair do banheiro, foi onde caiu tudo. Meu neto, de 2 anos e 5 meses, também estava na área de serviço”, relatou em entrevista à TV Bahia. A testemunha enfatizou que a mãe, que possui dificuldades de locomoção, evitou uma tragédia fatal por um intervalo mínimo de tempo: “Minha mãe quase morre. Se ela não tivesse saído por questão de minutos, estaria morta”.
A preocupação da família agora se concentra no abalo estrutural sofrido pelo restante da moradia. “Estamos com medo porque a estrutura está toda rachada, de ponta a ponta. A casa pode desabar a qualquer momento. Não é só a cozinha, é a casa toda. Está tudo abalado”, acrescentou a filha. Ela encerrou com um apelo por uma intervenção imediata das autoridades: “Parece que só vão tirar a gente daqui depois que acontecer algo pior. A casa está praticamente no chão, toda comprometida”.
Apesar da gravidade do incidente e das fortes chuvas que atingiram a capital baiana nesta segunda-feira (30), as atividades no terreno da obra vizinha não foram interrompidas. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur) informou que fiscalizou o local nesta segunda. Em nota, o órgão declarou que “a empresa responsável pela obra assumiu o compromisso de reparar os danos na residência afetada” e que “providências para a reconstrução do muro estão sendo tomadas”.
A Sedur detalhou ainda que a remoção dos escombros já começou. A reportagem buscou posicionamento oficial da Construtora Kazza, responsável pelo empreendimento e do Ministerio das Cidades, mas não recebemos resposta até o fechamento desta matéria. A Defesa Civil (Codesal) também foi procurada, mas ainda não retornou.