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Mãe pula do 3º andar de prédio com filha de 2 anos para fugir de agressão do marido

Criança está internada em estado grave

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 30 de março de 2026 às 15:13

Caso foi registrado na cidade de Suzano, no interior de São Paulo
Caso foi registrado na cidade de Suzano, no interior de São Paulo Crédito: Reprodução

Uma mulher de 28 anos se jogou do terceiro andar de um prédio com a filha de 2 anos no colo para fugir de agressões do companheiro. O caso foi registrado na cidade de Suzano, em São Paulo (SP), na noite de domingo (29). A criança está internada em estado grave, segundo informações do g1 de SP. 

O agressor, identificado como Paulo Sergio Pereira de Souza, de 32 anos, foi detido no local pela Polícia Militar. Ele foi preso em flagrante pelos crimes de violência doméstica e tentativa de feminicídio. 

Equipes do 32º Batalhão de Polícia Militar foram acionadas para atender uma ocorrência de violência doméstica no bairro Jardim Europa. Os militares apuraram que a vítima se trancou no banheiro do imóvel após ser agredida pelo homem, que ainda teria tentado arrombar a porta com uma faca. 

Cidade de Suzano, em São Paulo

Suzano ficou conhecida por produzir e exportar flores nas décadas de 80 e 90 por Wanderley Costa/Secop Suzano
É um município brasileiro do estado de São Paulo, localizado na Região do Alto Tietê, dentro da sub-região leste da Grande São Paulo por Divulgação
É considerado um dos municípios-chave da Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da Cidade de São Paulo, reconhecida pela UNESCO em 1994. por Divulgação
A população é de aproximadamente 307.429 habitantes, de acordo com o Censo IBGE de 2022 por Divulgação
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Suzano ficou conhecida por produzir e exportar flores nas décadas de 80 e 90 por Wanderley Costa/Secop Suzano

A mulher decidiu se jogar pela janela do terceiro andar com a filha para fugir do agressor. Ambas foram socorridas por moradores e levadas à uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). A criança foi intubada, em estado grave, e encaminhada ao Hospital Luzia de Pinho Melo, na cidade de Mogi das Cruzes.

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