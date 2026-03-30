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Maysa Polcri
Publicado em 30 de março de 2026 às 15:13
Uma mulher de 28 anos se jogou do terceiro andar de um prédio com a filha de 2 anos no colo para fugir de agressões do companheiro. O caso foi registrado na cidade de Suzano, em São Paulo (SP), na noite de domingo (29). A criança está internada em estado grave, segundo informações do g1 de SP.
O agressor, identificado como Paulo Sergio Pereira de Souza, de 32 anos, foi detido no local pela Polícia Militar. Ele foi preso em flagrante pelos crimes de violência doméstica e tentativa de feminicídio.
Equipes do 32º Batalhão de Polícia Militar foram acionadas para atender uma ocorrência de violência doméstica no bairro Jardim Europa. Os militares apuraram que a vítima se trancou no banheiro do imóvel após ser agredida pelo homem, que ainda teria tentado arrombar a porta com uma faca.
Cidade de Suzano, em São Paulo
A mulher decidiu se jogar pela janela do terceiro andar com a filha para fugir do agressor. Ambas foram socorridas por moradores e levadas à uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). A criança foi intubada, em estado grave, e encaminhada ao Hospital Luzia de Pinho Melo, na cidade de Mogi das Cruzes.