BRASIL

Mãe pula do 3º andar de prédio com filha de 2 anos para fugir de agressão do marido

Criança está internada em estado grave

Maysa Polcri

Publicado em 30 de março de 2026 às 15:13

Caso foi registrado na cidade de Suzano, no interior de São Paulo Crédito: Reprodução

Uma mulher de 28 anos se jogou do terceiro andar de um prédio com a filha de 2 anos no colo para fugir de agressões do companheiro. O caso foi registrado na cidade de Suzano, em São Paulo (SP), na noite de domingo (29). A criança está internada em estado grave, segundo informações do g1 de SP.

O agressor, identificado como Paulo Sergio Pereira de Souza, de 32 anos, foi detido no local pela Polícia Militar. Ele foi preso em flagrante pelos crimes de violência doméstica e tentativa de feminicídio.

Equipes do 32º Batalhão de Polícia Militar foram acionadas para atender uma ocorrência de violência doméstica no bairro Jardim Europa. Os militares apuraram que a vítima se trancou no banheiro do imóvel após ser agredida pelo homem, que ainda teria tentado arrombar a porta com uma faca.

Cidade de Suzano, em São Paulo 1 de 4