Hóspede enforca, chuta e tenta estuprar funcionária de hotel; vídeo mostra agressão

Homem foi preso em flagrante

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 10 de março de 2026 às 08:26

Agressão foi registrada por câmeras de segurança Crédito: Reprodução / RPC

Um homem de 24 anos foi preso após agredir violentamente uma recepcionista de hotel, de 55 anos, em Curitiba (PR). Segundo a polícia, o suspeito teria atacado a funcionária depois que ela recusou um beijo e resistiu a uma tentativa de abuso sexual.

Identificado como Jhonathan Reynaldo dos Santos, o homem estava hospedado no local e foi detido em flagrante. Segundo a Polícia Civil do Paraná, ele foi autuado por tentativa de homicídio qualificado, e a prisão acabou convertida em preventiva pela Justiça.

Agressão foi registrada por câmeras de segurança

Hóspede enforca, chuta e tenta estuprar funcionária de hotel; vídeo mostra agressão por Reprodução / RPC

Imagens das câmeras de segurança do hotel mostram o momento em que a funcionária entra no banheiro. Pouco depois, o suspeito segue até o mesmo local e fecha a porta. Minutos mais tarde, ele sai e vai em direção à recepção.

Mesmo ferida e com dificuldades para se movimentar, a recepcionista conseguiu deixar o banheiro. Ao perceber que ela tentava fugir, o homem correu atrás da vítima e voltou a atacá-la na área da recepção, onde as câmeras registraram agressões e a queda da mulher no chão.

Em entrevista à RPC, afiliada da TV Globo no Paraná, a funcionária relatou que o hóspede havia pedido um beijo antes da agressão, mas ela recusou. Ao sair do banheiro, foi surpreendida pelo homem, que passou a agredi-la.

Segundo a vítima, ela foi derrubada, chutada e enforcada. O ferimento na cabeça teria sido provocado por golpes com uma saboneteira. A recepcionista também afirmou que o agressor tentou estuprá-la, mas ela conseguiu impedir o abuso.

A Polícia Militar do Paraná foi acionada e encontrou a mulher sendo ajudada por testemunhas na calçada do hotel. O suspeito ainda estava no local e negou as acusações, mas acabou preso.

A vítima foi encaminhada para atendimento médico em um hospital da cidade. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

