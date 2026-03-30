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Suspeito de matar mulher com soco é preso na Bahia

Vítima foi morta no último sábado (28)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 30 de março de 2026 às 20:04

Aline de Oliveira morreu na noite deste sábado (28) em Itamaraju
Aline de Oliveira morreu na noite deste sábado (28) em Itamaraju Crédito: Reprodução/ Redes sociais

O homem suspeito de matar a jovem Aline Santos de Oliveira, de 32 anos, foi preso na cidade de Itamaraju, no sul da Bahia. A mulher morreu após ser agredida com um soco, durante a noite do último sábado (28).

De acordo com a Polícia Civil, o homem, de 26 anos, foi preso em flagrante na noite do crime. Aline foi agredida na Rua Oscar Joaquim Pereira, no bairro Várzea Alegre.

Mulher morre após ser agredida em Itamaraju

Aline de Oliveira morreu na noite deste sábado (28) em Itamaraju por Reprodução/ Redes sociais
Aline de Oliveira morreu na noite deste sábado (28) em Itamaraju por Reprodução/ Redes sociais
Aline de Oliveira morreu na noite deste sábado (28) em Itamaraju por Reprodução/ Redes sociais
Aline de Oliveira morreu na noite deste sábado (28) em Itamaraju por Reprodução/ Redes sociais
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Aline de Oliveira morreu na noite deste sábado (28) em Itamaraju por Reprodução/ Redes sociais

Após o ataque, a vítima caiu e bateu a cabeça no chão. Aline chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada ao Hospital Municipal de Itamaraju, mas não resistiu aos ferimentos.

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