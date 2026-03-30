Suspeito de matar mulher com soco é preso na Bahia

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Elaine Sanoli
Publicado em 30 de março de 2026 às 20:04
O homem suspeito de matar a jovem Aline Santos de Oliveira, de 32 anos, foi preso na cidade de Itamaraju, no sul da Bahia. A mulher morreu após ser agredida com um soco, durante a noite do último sábado (28).
De acordo com a Polícia Civil, o homem, de 26 anos, foi preso em flagrante na noite do crime. Aline foi agredida na Rua Oscar Joaquim Pereira, no bairro Várzea Alegre.
Mulher morre após ser agredida em Itamaraju
Após o ataque, a vítima caiu e bateu a cabeça no chão. Aline chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada ao Hospital Municipal de Itamaraju, mas não resistiu aos ferimentos.
Aline deixa quatro filhos, dos quais dois viviam com ela: uma menina de 5 anos e um garoto de 7. Segundo informações de pessoas próximas à vítima, ela estava grávida. O corpo foi sepultado no domingo (29), no Cemitério Municipal Parque da Paz.