AGRESSÃO

Suspeito de matar mulher com soco é preso na Bahia

Vítima foi morta no último sábado (28)

Elaine Sanoli

Publicado em 30 de março de 2026 às 20:04

Aline de Oliveira morreu na noite deste sábado (28) em Itamaraju Crédito: Reprodução/ Redes sociais

O homem suspeito de matar a jovem Aline Santos de Oliveira, de 32 anos, foi preso na cidade de Itamaraju, no sul da Bahia. A mulher morreu após ser agredida com um soco, durante a noite do último sábado (28).

De acordo com a Polícia Civil, o homem, de 26 anos, foi preso em flagrante na noite do crime. Aline foi agredida na Rua Oscar Joaquim Pereira, no bairro Várzea Alegre.

Mulher morre após ser agredida em Itamaraju 1 de 4

Após o ataque, a vítima caiu e bateu a cabeça no chão. Aline chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada ao Hospital Municipal de Itamaraju, mas não resistiu aos ferimentos.