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Mulher morre após ser agredida por homem com um soco na Bahia

Crime foi registrado em Itamaraju, no sul do estado

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 29 de março de 2026 às 17:07

Aline de Oliveira morreu na noite deste sábado (28) em Itamaraju
Aline de Oliveira morreu na noite deste sábado (28) em Itamaraju Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Uma mulher de 32 anos morreu na cidade de Itamaraju, no sul da Bahia, após ser agredida por um homem. A agressão ocorreu na noite deste sábado (28), na Rua Oscar Joaquim Pereira, no bairro Várzea Alegre.

A vítima foi identificada como Aline Santos de Oliveira. De acordo com a Polícia Civil, ela foi agredida com um soco por um homem de 26 anos, cuja identidade não foi divulgada. Após o ataque, a vítima caiu e acabou batendo a cabeça no chão.

Mulher morre após ser agredida em Itamaraju

Aline de Oliveira morreu na noite deste sábado (28) em Itamaraju por Reprodução/ Redes sociais
Aline de Oliveira morreu na noite deste sábado (28) em Itamaraju por Reprodução/ Redes sociais
Aline de Oliveira morreu na noite deste sábado (28) em Itamaraju por Reprodução/ Redes sociais
Aline de Oliveira morreu na noite deste sábado (28) em Itamaraju por Reprodução/ Redes sociais
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Aline de Oliveira morreu na noite deste sábado (28) em Itamaraju por Reprodução/ Redes sociais

Aline chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada ao Hospital Municipal de Itamaraju, mas não resistiu aos ferimentos.

“Foram realizadas rondas, mas o suposto autor não foi encontrado”, informou a Polícia Militar, que enviou uma equipe da 43ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM).

Aline deixa quatro filhos, dos quais dois viviam com ela, uma menina de 5 anos e um garoto de 7. Segundo informações de pessoas próximas a vítima, ela estava grávida. O corpo foi sepultado neste domingo (29) no Cemitério Municipal Parque da Paz.

As investigações seguem em andamento na Delegacia Territorial de Itamaraju, com o objetivo de localizar e prender o autor do crime.

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