AGRESSÃO NA RUA

Mulher morre após ser agredida por homem com um soco na Bahia

Crime foi registrado em Itamaraju, no sul do estado

Elaine Sanoli

Publicado em 29 de março de 2026 às 17:07

Aline de Oliveira morreu na noite deste sábado (28) em Itamaraju Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Uma mulher de 32 anos morreu na cidade de Itamaraju, no sul da Bahia, após ser agredida por um homem. A agressão ocorreu na noite deste sábado (28), na Rua Oscar Joaquim Pereira, no bairro Várzea Alegre.

A vítima foi identificada como Aline Santos de Oliveira. De acordo com a Polícia Civil, ela foi agredida com um soco por um homem de 26 anos, cuja identidade não foi divulgada. Após o ataque, a vítima caiu e acabou batendo a cabeça no chão.

Mulher morre após ser agredida em Itamaraju 1 de 4

Aline chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada ao Hospital Municipal de Itamaraju, mas não resistiu aos ferimentos.

“Foram realizadas rondas, mas o suposto autor não foi encontrado”, informou a Polícia Militar, que enviou uma equipe da 43ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM).

Aline deixa quatro filhos, dos quais dois viviam com ela, uma menina de 5 anos e um garoto de 7. Segundo informações de pessoas próximas a vítima, ela estava grávida. O corpo foi sepultado neste domingo (29) no Cemitério Municipal Parque da Paz.