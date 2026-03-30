OPORTUNIDADE

Concurso TJ 2026: edital é publicado com salários de até R$ 10,3 mil e vagas para nível médio e superior

Inscrições começam em abril

Esther Morais

Publicado em 30 de março de 2026 às 09:38

Concurso TJ 2026: edital é publicado com salários de até R$ 10,3 mil e vagas para nível médio e superior Crédito: Shutterstock

O Tribunal de Justiça de Santa Catarina publicou o edital nº 10/2026 para um novo concurso público com vagas destinadas a candidatos de níveis médio e superior. Os salários variam de R$ 6.034,81 a R$ 10.388,29.

A organização do certame ficará sob responsabilidade da Fundação Getulio Vargas. As inscrições serão abertas às 16h de quarta-feira (1º) e seguem até as 16h do dia 30 de abril, no horário de Brasília. As provas estão previstas para o dia 28 de junho.

Concurso TJ-SC 2026: veja vagas e salários 1 de 5

O edital oferece duas vagas imediatas, além de formação de cadastro reserva em diversas áreas. Entre os cargos disponíveis estão Analista Administrativo, Analista Jurídico, Analista de Sistemas, Assistente Social, Engenheiro, Médico, Psicólogo, Oficial de Justiça e Técnico Judiciário Auxiliar.

Para participar, os candidatos devem pagar taxa de inscrição de R$ 70. Há possibilidade de solicitação de isenção até o dia 6 de abril para inscritos no CadÚnico, doadores e pessoas de baixa renda, conforme critérios estabelecidos no edital.

A seleção será composta por prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, com 80 questões de múltipla escolha. O exame será dividido entre conhecimentos gerais e específicos, variando de acordo com o cargo escolhido.

As provas serão aplicadas em dois turnos: pela manhã, para cargos de nível superior, e à tarde, para nível médio. Os locais incluem cidades como Florianópolis, Joinville, Blumenau e Chapecó.