Economia

BC liga alerta para inflação e trava queda dos juros no Brasil

Alta das commodities e tensão externa elevam projeções de inflação e reduzem espaço para cortes na Selic nos próximos meses

Juliana Rodrigues

Publicado em 30 de março de 2026 às 09:00

Sede do Banco Central em Brasília Crédito: REUTERS/Adriano Machado

Em relatório publicado nesta quinta-feira (26), o Banco Central admitiu que o cenário para o controle da inflação ficou mais difícil devido à instabilidade global causada por tensões geopolíticas no Oriente Médio. A alta no preço das commodities levou a instituição a elevar a previsão do IPCA para 2026, sinalizando menos espaço para cortes na taxa de juros pelo Copom.



Guerra e risco fiscal ameaçam crescimento da economia

O Banco Central (BC) manteve a projeção de crescimento da economia brasileira em 1,6% para este ano, mas o otimismo para por aí. No Relatório Trimestral de Inflação (RTI) divulgado nesta quinta (26), a autoridade monetária alertou que o cenário é desafiador e marcado por elevada incerteza. O principal risco é que tensões no Oriente Médio elevem a aversão ao risco global, pressionem o dólar e afetem as condições de crédito ao consumidor.



Internamente, o dever de casa do governo com as contas públicas também preocupa. O BC sinalizou que a incerteza fiscal, somada à instabilidade lá fora, reforça a necessidade de manter a política monetária restritiva por mais tempo. Agora, agentes do mercado financeiro aguardam sinais mais claros de rigor nos gastos para evitar que a economia trave de vez.



BC alerta que dólar e guerra podem travar queda da Selic