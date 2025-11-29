GRANDE SALVADOR

Cunhado do prefeito de Simões Filho é morto a tiros após discussão

Walter França Nunes, conhecido como Galego, chegou a ser socorrido, mas não resistiu

Carol Neves

Publicado em 29 de novembro de 2025 às 10:57

Walter França Nunes foi morto Crédito: Reprodução

A Polícia Civil investiga a morte de Walter França Nunes, 47, cunhado do prefeito de Simões Filho, Del Soares (União Brasil). Ele foi baleado na tarde de sexta-feira (28) na Avenida Santos Dumont, a Estrada do Coco, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, e não resistiu aos ferimentos.

Conhecido como Galego, Walter ainda chegou a ser levado por uma equipe da Polícia Militar ao Hospital Menandro de Farias, mas morreu após dar entrada na unidade. De acordo com relatos feitos às autoridades, ele trabalhava como segurança em um comércio da região e acabou atingido por disparos de arma de fogo após uma discussão com um homem que ainda não foi identificado.

O prefeito Del Soares usou as redes sociais na manhã deste sábado (29) para comunicar a morte do cunhado e agradecer pelas mensagens de apoio recebidas pela família.

Nota divulgada por Del Crédito: Reprodução

“Com muita tristeza no coração, informo o falecimento de Walter França Nunes, conhecido como Galego, irmão da minha esposa Marileide e meu querido cunhado. Neste momento de dor, nossa família agradece por todo o carinho, orações e mensagens de conforto que temos recebido. Galego deixa muitas lembranças e uma história que marcou a vida de muitas pessoas e permanecerá viva em nossos corações. Que Deus o receba em Sua glória e conforte todos nós”, diz a nota.