Caribe baiano? Conheça as praias com águas cristalinas em Salvador

Maysa Polcri
Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 13:00
Água calma, transparente, recortes de areia branca, piscinas naturais formadas na maré baixa e um cenário que convida a desacelerar. Salvador guarda praias que lembram destinos caribenhos — tanto pela beleza quanto pela tranquilidade do mar. Espalhados pela orla e ilhas da capital baiana, esses trechos surpreendem moradores e turistas com águas cristalinas, ideais para banho, mergulho leve e contemplação.
O CORREIO listou as principais praias de Salvador que fazem jus ao título de 'Caribe baiano' e são opções ideal para o lazer durante o verão. Entre elas, a praia de Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, na Ilha dos Frades, eleita a melhor do mundo no ranking internacional de praias sustentáveis elaborado pela Rede Iberoamericana Proplayas, em 2025.
E, por falar em ilhas, é impossível não citar algumas das praias paradisíacas da Ilha de Maré e da Ilha do Bom Jesus dos Passos. Há espaço ainda para velhas conhecidas dos baianos, o Porto da Barra e a praia de São Tomé de Paripe. Confira abaixo e escolha seu próximo passeio.
Caribe baiano? Veja praias com águas calmas e cristalinas em Salvador