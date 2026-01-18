Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Caribe baiano? Conheça as praias com águas cristalinas em Salvador

Ilhas de Salvador são opção ideal para lazer no verão

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 13:00

Capela de Guadalupe
Capela de Guadalupe, na Ilha dos Frades Crédito: Ruy Resende

Água calma, transparente, recortes de areia branca, piscinas naturais formadas na maré baixa e um cenário que convida a desacelerar. Salvador guarda praias que lembram destinos caribenhos — tanto pela beleza quanto pela tranquilidade do mar. Espalhados pela orla e ilhas da capital baiana, esses trechos surpreendem moradores e turistas com águas cristalinas, ideais para banho, mergulho leve e contemplação. 

O CORREIO listou as principais praias de Salvador que fazem jus ao título de 'Caribe baiano' e são opções ideal para o lazer durante o verão. Entre elas, a praia de Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, na Ilha dos Frades, eleita a melhor do mundo no ranking internacional de praias sustentáveis elaborado pela Rede Iberoamericana Proplayas, em 2025. 

E, por falar em ilhas, é impossível não citar algumas das praias paradisíacas da Ilha de Maré e da Ilha do Bom Jesus dos Passos. Há espaço ainda para velhas conhecidas dos baianos, o Porto da Barra e a praia de São Tomé de Paripe. Confira abaixo e escolha seu próximo passeio. 

Caribe baiano? Veja praias com águas calmas e cristalinas em Salvador

Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, na Ilha dos Frades, foi eleita a melhor do mundo em ranking internacional.  por Fábio Marconi/Divulgação
Praia da Viração é localizada na parte central da ilha dos Frades por @rec.drones
A Praia de Loreto é uma das mais conhecidas da Ilha dos Frades. É possível chegar atarvés do Terminal Náutico de Madre de Deus  por Fábio Marconi
Praia da Pontinha é uma das mais bonitas da Ilha de Bom Jesus dos Passos, em Salvador por @entreasilhas
É possível chegar na Praia das Neves, em Ilha de Maré, através do Terminal Marítimo de São Tomé de Paripe, no Subúrbio Ferroviário de Salvador por Betto Jr/Secom
Praia de São Tomé de Paripe, no Subúrbio, é famosa por suas águas calmas, mornas e cristalinas por Amanda Oliveira/Divulgação
Porto da Barra tem água calma e é uma das praias mais movimentadas de Salvador  por Arisson Marinho/CORREIO
1 de 7
Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, na Ilha dos Frades, foi eleita a melhor do mundo em ranking internacional.  por Fábio Marconi/Divulgação

Mais recentes

Imagem - Transporte gratuito volta a valer para pacientes com doenças crônicas em cidade baiana; veja qual

Transporte gratuito volta a valer para pacientes com doenças crônicas em cidade baiana; veja qual
Imagem - Inmet emite alerta de chuvas intensas para toda a Bahia

Inmet emite alerta de chuvas intensas para toda a Bahia
Imagem - Político, médico e pai: saiba quem era Alan Sanches, deputado que morreu em Salvador

Político, médico e pai: saiba quem era Alan Sanches, deputado que morreu em Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Governo decreta três dias de luto oficial na Bahia pela morte de Alan Sanches
01

Governo decreta três dias de luto oficial na Bahia pela morte de Alan Sanches

Imagem - Gigante da moda presente em mais de 60 países abre primeira unidade no Brasil
02

Gigante da moda presente em mais de 60 países abre primeira unidade no Brasil

Imagem - Político, médico e pai: saiba quem era Alan Sanches, deputado que morreu em Salvador
03

Político, médico e pai: saiba quem era Alan Sanches, deputado que morreu em Salvador

Imagem - Que horas pode passar no sinal vermelho sem tomar multa em Salvador? Transalvador explica
04

Que horas pode passar no sinal vermelho sem tomar multa em Salvador? Transalvador explica