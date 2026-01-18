LAZER

Caribe baiano? Conheça as praias com águas cristalinas em Salvador

Ilhas de Salvador são opção ideal para lazer no verão

Maysa Polcri

Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 13:00

Capela de Guadalupe, na Ilha dos Frades Crédito: Ruy Resende

Água calma, transparente, recortes de areia branca, piscinas naturais formadas na maré baixa e um cenário que convida a desacelerar. Salvador guarda praias que lembram destinos caribenhos — tanto pela beleza quanto pela tranquilidade do mar. Espalhados pela orla e ilhas da capital baiana, esses trechos surpreendem moradores e turistas com águas cristalinas, ideais para banho, mergulho leve e contemplação.

O CORREIO listou as principais praias de Salvador que fazem jus ao título de 'Caribe baiano' e são opções ideal para o lazer durante o verão. Entre elas, a praia de Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, na Ilha dos Frades, eleita a melhor do mundo no ranking internacional de praias sustentáveis elaborado pela Rede Iberoamericana Proplayas, em 2025.

E, por falar em ilhas, é impossível não citar algumas das praias paradisíacas da Ilha de Maré e da Ilha do Bom Jesus dos Passos. Há espaço ainda para velhas conhecidas dos baianos, o Porto da Barra e a praia de São Tomé de Paripe. Confira abaixo e escolha seu próximo passeio.