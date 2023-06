Dois suspeitos de tráfico são mortos pela polícia em Porto Seguro

Dois suspeitos de tráfico de drogas foram mortos a tiros pela Polícia Militar na manhã deste domingo (4), no distrito de Agrovila, em Porto Seguro, no sul da Bahia. Na ação, os PMs apreenderam pistola, revólver e munições.



A Rondesp Sul e o 8º Batalhão da Polícia Militar faziam uma ação conjunta de patrulhamento no local para averiguar denúncias de traficantes armados transitando por lá.