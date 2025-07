FOI VOCÊ?

Duas apostas baianas faturam R$ 115 mil na Mega-Sena; confira resultado

Sorteio foi realizado na noite de quinta-feira (3)

A aposta da capital baiana é um bolão com 10 pessoas feito na Loterias Falcão LTDA, no bairro Pau da Lima. O prêmio total é de R$115.097,10 e, se dividido igualmente, será de R$ 11,5 mil para cada jogador. O outro jogo foi individual e realizado na Olympus Loterias LTDA.>

O resultado do concurso 2883 foi: 01, 40, 43, 56, 57 e 60. >

Não houve ganhadores do prêmio principal da Mega. Ao todo, 27 apostas acertaram a quina, com valor mínimo de R$ 57.548,57. Mais de mil apostas ganharam a quadra, com recompensa de R$ 1.423,81.>