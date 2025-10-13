NATAL

É fã de panetone? Conheça a fábrica da santa baiana que vai produzir 24 horas por dia

Fábrica deve alcançar marca de 790 mil unidades; veja como funciona a produção de um dos panetones mais queridos do Natal

Chocolate com zero adição de açúcar, limão siciliano e speculoos (biscoito com especiarias) são os novos sabores para o natal Crédito: Priscila Natividade/ CORREIO

Faltam pouco menos de três meses para o Natal e a Indústria de Panificação Dulce Natura, das Obras Sociais Irmã Dulce, já deu a largada na produção do Panetone Santa Dulce para a temporada. É produção de panetone 24 horas por dia.

A expectativa é produzir 790 mil unidades até dezembro. Toda a renda obtida com as vendas será direcionada para a instituição fundada por Santa Dulce dos Pobres, que foi oficialmente considerada santa pela Igreja Católica em 13 de outubro de 2019.

Além das versões tradicionais do Panetone Santa Dulce nos sabores frutas, chocolate e frutas com zero adição de açúcar, a Dulce Natura traz mais duas surpresas. Chegam à linha os sabores de chocolate com zero adição de açúcar, limão siciliano e speculoos (biscoito com especiarias). Os dois últimos, em latas colecionáveis inspiradas no dulcismo.

Esse ano, inclusive, pela primeira vez, o Panetone Santa Dulce vai ser vendido não só nas lojas físicas e nas redes de supermercado, mas também via e-commerce pela Magalu.

