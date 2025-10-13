Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

É fã de panetone? Conheça a fábrica da santa baiana que vai produzir 24 horas por dia

Fábrica deve alcançar marca de 790 mil unidades; veja como funciona a produção de um dos panetones mais queridos do Natal

  • Foto do(a) author(a) Priscila Natividade

  • Priscila Natividade

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 15:00

Panetone Santa Dulce
Chocolate com zero adição de açúcar, limão siciliano e speculoos (biscoito com especiarias) são os novos sabores para o natal Crédito: Priscila Natividade/ CORREIO

Faltam pouco menos de três meses para o Natal e a Indústria de Panificação Dulce Natura, das Obras Sociais Irmã Dulce, já deu a largada na produção do Panetone Santa Dulce para a temporada. É produção de panetone 24 horas por dia.

A expectativa é produzir 790 mil unidades até dezembro. Toda a renda obtida com as vendas será direcionada para a instituição fundada por Santa Dulce dos Pobres, que foi oficialmente considerada santa pela Igreja Católica em 13 de outubro de 2019.

Além das versões tradicionais do Panetone Santa Dulce nos sabores frutas, chocolate e frutas com zero adição de açúcar, a Dulce Natura traz mais duas surpresas. Chegam à linha os sabores de chocolate com zero adição de açúcar, limão siciliano e speculoos (biscoito com especiarias). Os dois últimos, em latas colecionáveis inspiradas no dulcismo.

Esse ano, inclusive, pela primeira vez, o Panetone Santa Dulce vai ser vendido não só nas lojas físicas e nas redes de supermercado, mas também via e-commerce pela Magalu.

E você também ama panetone? Veja a galeria de fotos e conheça mais de perto como é o processo de produção desse santo panetone.

Conheça o Centro de Panificação das Obras Sociais Irmã Dulce

Chocolate com zero adição de açúcar, limão siciliano e speculoos (biscoito com especiarias) são os novos sabores para o natal por Priscila Natividade/ CORREIO
Foram 60 novas contratações, quase 70% a mais do quadro de funcionários da fábrica por Priscila Natividade/ CORREIO
Por dia, a fábrica 8 a 12 mil unidades de panetone por Priscila Natividade/ CORREIO
Fábrica atinge sua capacidade máxima nesse período por Priscila Natividade/ CORREIO
Até ir para o forno, massa passa de 2 a 6 horas em processo de fermentação por Priscila Natividade/ CORREIO
Até o natal, a fábrica vai operar 24 horas por dia por Priscila Natividade/ CORREIO
Centro de panificação fica em Simões Filho por Priscila Natividade/ CORREIO
Pela primeira vez, panetones serão vendidos também no e-commerce da Magalu por Priscila Natividade/ CORREIO
Sabores de frutas e gotas de chocolate são os mais vendidos por Priscila Natividade/ CORREIO
Fábrica vai produzir 790 mil unidades por Priscila Natividade
1 de 10
Chocolate com zero adição de açúcar, limão siciliano e speculoos (biscoito com especiarias) são os novos sabores para o natal por Priscila Natividade/ CORREIO

Mais recentes

Imagem - Guardas municipais podem ganhar folga se recuperarem celular roubado em Salvador

Guardas municipais podem ganhar folga se recuperarem celular roubado em Salvador
Imagem - 3 doenças causadas pelo contato com a água da chuva

3 doenças causadas pelo contato com a água da chuva
Imagem - Jovem é morto a tiros na frente de loja de açaí em paraíso turístico da Bahia

Jovem é morto a tiros na frente de loja de açaí em paraíso turístico da Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 506 vagas e salários de até R$ 21,6 mil
01

Prefeitura abre concurso público com 506 vagas e salários de até R$ 21,6 mil

Imagem - Carta O Imperador no tarot traz disciplina, autoridade e reviravolta financeira nesta segunda (13)
02

Carta O Imperador no tarot traz disciplina, autoridade e reviravolta financeira nesta segunda (13)

Imagem - Homem é encontrado morto em frente a famoso motel de Salvador
03

Homem é encontrado morto em frente a famoso motel de Salvador

Imagem - Pesquisa aponta que produto natural estimula o crescimento capilar e não tem efeitos colaterais
04

Pesquisa aponta que produto natural estimula o crescimento capilar e não tem efeitos colaterais