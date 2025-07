NEGÓCIOS

Empresa baiana se destaca no varejo e mira R$ 15 milhões com bebidas e entregas rápidas

Grupo Pinguim, nascido em Salvador, cresce 20% ao ano

Carol Neves

28 de julho de 2025

Pinguim vem tendo crescimento Crédito: Divulgação

Com origem em Salvador e atuação no setor de bebidas, o Grupo Pinguim se firmou como um dos exemplos de crescimento sustentado dentro do varejo nacional. A empresa projeta um faturamento de R$ 15 milhões para 2025 e acompanha o ritmo de expansão de um mercado que deve movimentar US$ 36 trilhões até 2030, segundo relatório da Guidant Financial.>

Fundado em 2017 em um espaço de 40m² na Avenida Paulo VI, o grupo surgiu como um pequeno depósito com delivery 24h. Com o tempo, ampliou sua atuação e estruturou três frentes comerciais: o Pinguim Iglu (empório, adega e tabacaria), o Pinguim Flash (serviço de delivery) e o Pinguim Ice (operações em eventos). A diversificação permitiu alcançar consumidores finais e empresas, mantendo agilidade nas entregas.>

“O varejo vem apresentando um ciclo consistente de crescimento, impulsionado pelas mudanças no perfil do consumidor, rapidez e avanços logísticos. Dentro dessa macroeconomia, o setor de bebidas obteve seu devido destaque, especialmente pela diversificação estratégica de vendas e o fortalecimento dos canais diretos com o público e empresas”, afirma Anderson Soares, sócio-fundador do grupo. >

A ascensão do Grupo Pinguim reflete um movimento mais amplo: os setores de mercearia, alimentos e bebidas lideram a participação global do varejo, com 52% do total. E é justamente a entrega rápida e a personalização, características do chamado “varejo rápido”, que têm se mostrado centrais para o desempenho dessas empresas.>

Inspirado em modelos como o da Amazon, que processou 9 bilhões de pedidos em 2024, o grupo baiano adotou uma estrutura de pronta entrega para atender tanto consumidores quanto eventos. Essa estratégia viabilizou contratos importantes, como com o Grupo Heineken BR.>

“Em um determinado momento, percebi que precisávamos expandir a carteira de clientes sem perder a agilidade do setor varejista. Esse momento chegou e, a partir daí, conquistamos contratos com o Grupo Heineken BR, algo que soava impossível para uma pequena empresa que havia começado”, lembra o fundador.>

Entre as principais entregas recentes está a operação no São João de Cruz das Almas de 2025. Durante 17 dias, mais de 90 pessoas atuaram na distribuição exclusiva de bebidas para cerca de 200 ambulantes, no bar de chope da Rua da Estação, no abastecimento móvel do circuito e no open bar do camarote oficial. A operação movimentou aproximadamente 600 barris de chope e milhares de pacotes de cerveja, refrigerantes e outras bebidas.>

“Foi nossa maior entrega em volume até hoje, sendo desafiador personalizar essas entregas e atuar na logística destes eventos ao mesmo tempo. Ainda assim, conseguimos”, diz Anderson.>

A empresa também tem investido em tecnologia. Um exemplo é o sistema ZigPay, implantado para liberar crédito pré-aprovado de até R$ 10 mil para ambulantes, totalizando R$ 300 mil. No camarote, a refrigeração de chope seguiu padrões usados no Rock in Rio. “Fizemos uma verdadeira imersão no festival, aprendemos e colocamos em prática aqui na Bahia”, comenta o empresário.>

Segundo o relatório da Guidant Financial, o sucesso do setor de bebidas no varejo também se deve à baixa oscilação entre oferta e demanda e à ampla presença nos domicílios brasileiros, fatores que ajudam a manter a resiliência em ciclos de inflação.>