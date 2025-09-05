Acesse sua conta
Espumante baiano é premiado em concurso internacional na Argentina

Terranova Moscatel se destacou entre 583 amostras de 19 países

  • Foto do(a) author(a) Alô Alô Bahia

  • Alô Alô Bahia

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 10:13

Terranova Moscatel
Terranova Moscatel Crédito: Divulgação

A vinícola Miolo Wine Group conquistou duas medalhas no Vinus 2025, importante concurso internacional de vinhos e licores realizado em Mendoza, na Argentina. O destaque para a Bahia ficou por conta do Terranova Espumante Moscatel, produzido no município de Casa Nova, no Vale do São Francisco, que recebeu Medalha de Prata na premiação.

Elaborado em pleno semiárido baiano, às margens do Rio São Francisco, o Terranova Moscatel se destacou entre 583 amostras de 19 países, avaliadas por um júri internacional composto por 69 degustadores. Aromático e refrescante, o espumante é feito com uvas Moscato cultivadas sob o sol intenso do sertão, e apresenta notas de flores brancas, pêssego e mel.

Segundo Adriano Miolo, Diretor-Superintendente da Miolo Wine Group, o prêmio reforça o valor dos diferentes terroirs brasileiros: “Receber medalhas para rótulos elaborados no Vale dos Vinhedos e no Vale do São Francisco é motivo de orgulho e comprova que nosso caminho está certo”.

Além do espumante baiano, o Miolo Millésime Brut 2022, do Vale dos Vinhedos (RS), foi premiado com Medalha de Ouro, representando a tradição da vinícola na produção de espumantes de guarda.

Com quase 40 anos de história, a Miolo é hoje a única vinícola brasileira com projetos em cinco regiões diferentes do país, exportando vinhos e espumantes para mais de 30 países.

