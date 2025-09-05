Mais chuva? Confira a previsão do tempo para Salvador neste final de semana

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Publicado em 5 de setembro de 2025 às 11:38
O céu em Salvador amanheceu parcialmente nublado nesta sexta-feira (5) e deve se manter assim, com altas chances de chuva ao longo do final de semana. É o que mostra o boletim da previsão do tempo divulgado pela Defesa Civil de Salvador (Codesal).
Chuva em Salvador ao longo dos anos
Nesta sexta, a previsão é de céu parcialmente nublado, com mínima de 20º e máxima de 30º. A probabilidade de chuva é de 40%.
Já no sábado (6), o céu deve permanecer parcialmente nublado com chuva e 60% de possibilidade de precipitação. A temperatura mínima será de 20º e a máxima de 29º.
No domingo (7), a possibilidade de chuva sobe para 70%, com céu nublado a parcialmente nublado e altas chances de precipitação. A temperatura mínima segue de 20º, com máxima de 29º.