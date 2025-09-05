CLIMA

Mais chuva? Confira a previsão do tempo para Salvador neste final de semana

Clima deve ser de céu nublado com possibilidade de chuva nos próximos dias

Yan Inácio

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 11:38

Céu nublado em Salvador Crédito: Paula Fróes/CORREIO

O céu em Salvador amanheceu parcialmente nublado nesta sexta-feira (5) e deve se manter assim, com altas chances de chuva ao longo do final de semana. É o que mostra o boletim da previsão do tempo divulgado pela Defesa Civil de Salvador (Codesal).

Nesta sexta, a previsão é de céu parcialmente nublado, com mínima de 20º e máxima de 30º. A probabilidade de chuva é de 40%.

Já no sábado (6), o céu deve permanecer parcialmente nublado com chuva e 60% de possibilidade de precipitação. A temperatura mínima será de 20º e a máxima de 29º.