Mais chuva? Confira a previsão do tempo para Salvador neste final de semana

Clima deve ser de céu nublado com possibilidade de chuva nos próximos dias

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 11:38

Céu nublado em Salvador
Céu nublado em Salvador Crédito: Paula Fróes/CORREIO

O céu em Salvador amanheceu parcialmente nublado nesta sexta-feira (5) e deve se manter assim, com altas chances de chuva ao longo do final de semana. É o que mostra o boletim da previsão do tempo divulgado pela Defesa Civil de Salvador (Codesal).

Nesta sexta, a previsão é de céu parcialmente nublado, com mínima de 20º e máxima de 30º. A probabilidade de chuva é de 40%.

Já no sábado (6), o céu deve permanecer parcialmente nublado com chuva e 60% de possibilidade de precipitação. A temperatura mínima será de 20º e a máxima de 29º.

No domingo (7), a possibilidade de chuva sobe para 70%, com céu nublado a parcialmente nublado e altas chances de precipitação. A temperatura mínima segue de 20º, com máxima de 29º.

