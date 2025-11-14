Acesse sua conta
Ex-deputado estadual Ewerton Almeida morre aos 84 anos

ACM Neto lamentou a perda e destacou o legado político de Almeida

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 09:40

Ewerton Almeida
Ewerton Almeida Crédito: Reprodução

O ex-deputado estadual e ex-vereador de Jequié, Ewerton Almeida, morreu aos 84 anos na madrugada desta sexta-feira (14) Conhecido como Tom Legal, ele sofreu um infarto seguido de parada cardíaca enquanto estava no município de Juazeiro, no norte da Bahia.

Almeida vivia atualmente em Jeremoabo, no Nordeste baiano. Ele deixa esposa, duas filhas e dois netos. A família ainda não anunciou o horário e o local do sepultamento, que ocorrerá em Jequié.

ACM Neto lamenta a morte

O ex-prefeito de Salvador ACM Neto divulgou nota lamentando a perda do aliado e ressaltando sua trajetória pública.

“Recebi com muita tristeza a notícia da partida de Everton Almeida, o nosso Tom Legal. Ex-deputado estadual, ex-vereador em Jequié e um cara do bem, que honrou cada cargo que ocupou com trabalho e seriedade, parceiro de tantas caminhadas e grande defensor do nosso grupo em toda a região. Que Deus conforte sua família. Meu abraço especial aos amigos Alisson e Thaís Pinheiro", diz o texto. 

Neto também lembrou a proximidade histórica de Almeida com o legado político de Antônio Carlos Magalhães. Segundo ele, Tom Legal mantinha forte atuação junto a produtores rurais, especialmente agricultores de cacau do Sul e do Sudoeste do estado, defendendo pautas ligadas à recuperação da lavoura e ao fortalecimento da economia regional.

