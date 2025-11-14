LUTO

Ex-deputado estadual Ewerton Almeida morre aos 84 anos

ACM Neto lamentou a perda e destacou o legado político de Almeida

Carol Neves

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 09:40

Ewerton Almeida Crédito: Reprodução

O ex-deputado estadual e ex-vereador de Jequié, Ewerton Almeida, morreu aos 84 anos na madrugada desta sexta-feira (14) Conhecido como Tom Legal, ele sofreu um infarto seguido de parada cardíaca enquanto estava no município de Juazeiro, no norte da Bahia.

Almeida vivia atualmente em Jeremoabo, no Nordeste baiano. Ele deixa esposa, duas filhas e dois netos. A família ainda não anunciou o horário e o local do sepultamento, que ocorrerá em Jequié.

ACM Neto lamenta a morte

O ex-prefeito de Salvador ACM Neto divulgou nota lamentando a perda do aliado e ressaltando sua trajetória pública.

“Recebi com muita tristeza a notícia da partida de Everton Almeida, o nosso Tom Legal. Ex-deputado estadual, ex-vereador em Jequié e um cara do bem, que honrou cada cargo que ocupou com trabalho e seriedade, parceiro de tantas caminhadas e grande defensor do nosso grupo em toda a região. Que Deus conforte sua família. Meu abraço especial aos amigos Alisson e Thaís Pinheiro", diz o texto.