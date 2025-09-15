SUSTO

Explosão em churrascaria de Mar Grande deixa oito pessoas feridas

Duas vítimas serão encaminhadas para receber atendimento em Salvador

Maysa Polcri

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 15:11

Explosão foi registrada em churrascaria de Mar Grande Crédito: Reprodução/Google Maps

Uma explosão deixou oito pessoas feridas, sendo duas em estado grave, nesta segunda-feira (15), em Mar Grande, na cidade de Vera Cruz. De acordo com informações da prefeitura, as vítimas deram entrada em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). As duas pessoas que se feriram gravemente estão sendo transferidas para Salvador de helicóptero.

Edneuza Sodré Souza, de 56 anos, e Emerson Ferreira de Santana, 38, serão encaminhados para o Hospital Geral do Estado (HGE), referência no atendimento de vítimas de queimaduras no estado. O transporte é realizado pelo Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer).

Ainda não há informações oficiais sobre o que provocou a explosão, que foi registrada na ilha de alimentação da Churrascaria Brasão, localizada na rua da Rodagem. Além das oito pessoas que receberam atendimento médico imediato, duas vítimas permanecem aguardando regulação, enquanto as demais estão em observação por um período de seis horas, conforme protocolo médico para casos de inalação de fumaça.

A prefeitura de Vera Cruz disse, em nota, que acompanha o caso e presta assistência aos feridos. A reportagem entrou em contato com o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, que disse ainda não ter registo da ocorrência. O CORREIO também entrou em contato com as polícias Militar e Civil, além da Secretaria de Saúde do Estado (Sesab) e aguarda retorno.