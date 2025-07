OPORTUNIDADE

Faculdade oferece oficina gratuita de brownies e empreendedorismo em Salvador; veja como participar

Curso vai ensinar técnicas profissionais de confeitaria e estratégia de vendas

O curso será ministrado pela professora Adriana Kelle, confeiteira e coordenadora de projetos de extensão do curso de Gastronomia da universidade. Na oficina, os participantes aprenderão técnicas profissionais para preparar brownies perfeitos, com destaque para o uso de chocolate meio amargo, segredos de apresentação e dicas para quem deseja empreender na área da confeitaria. >

A atividade será realizada no Centro de Práticas de Gastronomia e Nutrição da UNIFACS, localizado no Campus Paralela. As vagas são limitadas, com inscrições abertas por meio da plataforma Sympla.>