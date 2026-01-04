DISTRITO FEDERAL

Família morta em colisão entre carro e caminhão na BR-135 será enterrada na Bahia

Acidente ocorreu na última sexta-feira (2), após o carro em que a família viajava colidir frontalmente com o caminhão



Elaine Sanoli

Nauan Sacramento

Publicado em 4 de janeiro de 2026 às 13:04

Membros da familia que sofreu acidente fatal nas proximidades de Barreiras Crédito: Reprodução/ Redes sociais

As cinco vítimas do acidente envolvendo um carro e um caminhão na BR-135, no trecho que liga os municípios de Barreiras e Riachão das Neves, no oeste da Bahia, serão enterradas na cidade de Santa Rita de Cássia. O sepultamento dos corpos deve ocorrer neste domingo (4). O acidente ocorreu na última sexta-feira (2), após o carro em que a família viajava colidir frontalmente com o caminhão.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a família havia partido de Brasília (DF) e tinha como destino Santa Rita de Cássia, onde visitaria familiares. Eles moravam na cidade de Samambaia (DF). O acidente ocorreu sob circunstâncias que ainda estão sendo apuradas pela perícia técnica, mas o impacto destruiu completamente o veículo de passeio.

Acidente com família na BR-135 1 de 5

As autoridades informaram que o carro colidiu contra um caminhão de carga que trafegava no sentido oposto. Com a força da batida, os cinco ocupantes do automóvel, identificados como Edimar Nunes Oliveira, de 62 anos; Eliene Moreira Dias, de 47 anos, marido e mulher; os filhos do casal, Jéssica Moreira de Oliveira, de 28 anos, e João Vitor Moreira de Oliveira, de 17 anos; além de uma criança, neta do casal, cujo nome não foi divulgado, morreram no local, antes mesmo da chegada das equipes de socorro do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O motorista do caminhão saiu ileso. Ele permaneceu no local para prestar esclarecimentos e foi submetido aos protocolos de rotina das autoridades de trânsito. A Polícia Civil da Bahia instaurou um inquérito para investigar se uma ultrapassagem indevida ou falha mecânica contribuiu para o desastre.