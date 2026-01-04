Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Família morta em colisão entre carro e caminhão na BR-135 será enterrada na Bahia

Acidente ocorreu na última sexta-feira (2), após o carro em que a família viajava colidir frontalmente com o caminhão

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli
  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Elaine Sanoli

  • Nauan Sacramento

Publicado em 4 de janeiro de 2026 às 13:04

auto-upload
Membros da familia que sofreu acidente fatal nas proximidades de Barreiras Crédito: Reprodução/ Redes sociais

As cinco vítimas do acidente envolvendo um carro e um caminhão na BR-135, no trecho que liga os municípios de Barreiras e Riachão das Neves, no oeste da Bahia, serão enterradas na cidade de Santa Rita de Cássia. O sepultamento dos corpos deve ocorrer neste domingo (4). O acidente ocorreu na última sexta-feira (2), após o carro em que a família viajava colidir frontalmente com o caminhão.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a família havia partido de Brasília (DF) e tinha como destino Santa Rita de Cássia, onde visitaria familiares. Eles moravam na cidade de Samambaia (DF). O acidente ocorreu sob circunstâncias que ainda estão sendo apuradas pela perícia técnica, mas o impacto destruiu completamente o veículo de passeio.

Acidente com família na BR-135

Acidente na BR-135 por Reprodução
Eliene Dias por Reprodução
Edmar Nunes por Reprodução
João Vitor Dias por Reprodução
auto-upload por auto-upload
1 de 5
Acidente na BR-135 por Reprodução

As autoridades informaram que o carro colidiu contra um caminhão de carga que trafegava no sentido oposto. Com a força da batida, os cinco ocupantes do automóvel, identificados como Edimar Nunes Oliveira, de 62 anos; Eliene Moreira Dias, de 47 anos, marido e mulher; os filhos do casal, Jéssica Moreira de Oliveira, de 28 anos, e João Vitor Moreira de Oliveira, de 17 anos; além de uma criança, neta do casal, cujo nome não foi divulgado, morreram no local, antes mesmo da chegada das equipes de socorro do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O motorista do caminhão saiu ileso. Ele permaneceu no local para prestar esclarecimentos e foi submetido aos protocolos de rotina das autoridades de trânsito. A Polícia Civil da Bahia instaurou um inquérito para investigar se uma ultrapassagem indevida ou falha mecânica contribuiu para o desastre.

Com informações do portal Metrópoles, parceiro do jornal Correio*.

Tags:

Bahia Acidente Estrada

Mais recentes

Imagem - Homem é encontrado morto em empresa na BR-101

Homem é encontrado morto em empresa na BR-101
Imagem - Associação critica proibição de venda de bebidas em cidades da Bahia: 'Incentivo ao mercado informal'

Associação critica proibição de venda de bebidas em cidades da Bahia: 'Incentivo ao mercado informal'
Imagem - Morre aos 42 anos a jornalista Isabela Lemos, da TV Alba

Morre aos 42 anos a jornalista Isabela Lemos, da TV Alba

MAIS LIDAS

Imagem - Andressa Urach anuncia gravação de vídeo íntimo com o filho: ‘Melhor do que esperava’
01

Andressa Urach anuncia gravação de vídeo íntimo com o filho: ‘Melhor do que esperava’

Imagem - Maioria dos ganhadores da Mega da Virada já resgatou o prêmio; veja quais
02

Maioria dos ganhadores da Mega da Virada já resgatou o prêmio; veja quais

Imagem - Andressa Urach e filho geram desconforto ao trocar provocações eróticas
03

Andressa Urach e filho geram desconforto ao trocar provocações eróticas

Imagem - Anjo da Guarda deste domingo (4 de janeiro) avisa a 3 signos: momento pede postura firme, pois oportunidades vão surgir
04

Anjo da Guarda deste domingo (4 de janeiro) avisa a 3 signos: momento pede postura firme, pois oportunidades vão surgir