Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Fim de obra da Embasa altera trânsito à noite na Av. ACM

Operação envolve cerca de seis quilômetros de tubulações paralelas à via, que estão sendo içadas e transportadas

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 10:22

Embasa vai retirar tubulação à noite
Embasa vai retirar tubulação à noite Crédito: Divulgação

A Embasa concluiu a recuperação de um interceptor de esgoto na Av. ACM, uma das vias mais movimentadas de Salvador. A obra, que recebeu investimento de R$ 34 milhões, atende diretamente mais de 150 mil moradores de bairros como Pituba, Costa Azul, Boca do Rio, Stiep e Itaigara.

Com a obra finalizada, a companhia está retirando a rede provisória instalada para manter a coleta de esgotos durante a execução dos trabalhos. A operação envolve cerca de seis quilômetros de tubulações azuis paralelas à via, que estão sendo içadas e transportadas com caminhões tipo munck.

Devido ao intenso tráfego da região, a retirada das tubulações ocorre apenas à noite e madrugada, das 21h às 5h. A Embasa orienta que motoristas redobrem a atenção durante esse período, especialmente na altura do bairro do Itaigara, onde faixas da avenida são temporariamente ocupadas pelos equipamentos e pelo maquinário pesado.

“Devido ao intenso tráfego de veículos na região, os serviços serão realizados sempre à noite e madrugada, já que usamos caminhão tipo munck para içar e transportar as tubulações, operação que precisa ocupar uma das faixas da pista”, explicou Joana Rolemberg, diretora de Operações da Embasa para a RMS.

O interceptor recuperado é uma tubulação subterrânea que funciona como “via expressa” do esgoto, conduzindo os efluentes das redes menores até a estação de condicionamento prévio, no Rio Vermelho. A intervenção incluiu aplicação de manta de vidro de tecnologia alemã nas paredes internas da tubulação, garantindo vida útil superior a 50 anos.

A obra integra um plano de modernização do sistema de esgotamento de Salvador, com investimentos de R$ 212 milhões em revitalização de grandes estruturas, ampliação das redes coletoras e renovação de equipamentos. Entre outras frentes, a Embasa concluiu este ano a recuperação de interceptor na Av. San Martin, que atende 22 bairros, e iniciou obras em Periperi, Piatã, Boca do Rio e Pituaçu, incluindo a construção de uma nova estação elevatória prevista para o fim do ano.

Mais recentes

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua