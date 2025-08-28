CONFIRA

Fim de obra da Embasa altera trânsito à noite na Av. ACM

Operação envolve cerca de seis quilômetros de tubulações paralelas à via, que estão sendo içadas e transportadas

Carol Neves

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 10:22

Embasa vai retirar tubulação à noite Crédito: Divulgação

A Embasa concluiu a recuperação de um interceptor de esgoto na Av. ACM, uma das vias mais movimentadas de Salvador. A obra, que recebeu investimento de R$ 34 milhões, atende diretamente mais de 150 mil moradores de bairros como Pituba, Costa Azul, Boca do Rio, Stiep e Itaigara.

Com a obra finalizada, a companhia está retirando a rede provisória instalada para manter a coleta de esgotos durante a execução dos trabalhos. A operação envolve cerca de seis quilômetros de tubulações azuis paralelas à via, que estão sendo içadas e transportadas com caminhões tipo munck.

Devido ao intenso tráfego da região, a retirada das tubulações ocorre apenas à noite e madrugada, das 21h às 5h. A Embasa orienta que motoristas redobrem a atenção durante esse período, especialmente na altura do bairro do Itaigara, onde faixas da avenida são temporariamente ocupadas pelos equipamentos e pelo maquinário pesado.

“Devido ao intenso tráfego de veículos na região, os serviços serão realizados sempre à noite e madrugada, já que usamos caminhão tipo munck para içar e transportar as tubulações, operação que precisa ocupar uma das faixas da pista”, explicou Joana Rolemberg, diretora de Operações da Embasa para a RMS.

O interceptor recuperado é uma tubulação subterrânea que funciona como “via expressa” do esgoto, conduzindo os efluentes das redes menores até a estação de condicionamento prévio, no Rio Vermelho. A intervenção incluiu aplicação de manta de vidro de tecnologia alemã nas paredes internas da tubulação, garantindo vida útil superior a 50 anos.