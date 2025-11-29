Foragido há 5 anos, líder do tráfico em Feira de Santana é preso em Santa Catarina

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 29 de novembro de 2025 às 09:45
Fabrício Santos do Nascimento, mais conhecido pelos apelidos FB e Bolota, foi preso na manhã de sexta-feira (28) em uma casa de alto padrão no bairro Ponta Aguda, em Blumenau, Santa Catarina. Ele é apontado pela Polícia Civil da Bahia como um dos principais líderes do tráfico de drogas em Feira de Santana.
Foragido desde 2020, quando escapou do presídio de Feira de Santana, Fabrício era alvo de investigações por ordenar homicídios e sequestros na região. Durante a prisão, ele tentou se passar por outra pessoa, apresentando documentos falsos.
O criminoso tem ligação com a facção Comando Vermelho (CV) e contava com dois mandados de prisão em aberto. Ele vai passar por audiência de custódia em Santa Catarina e ainda não há definição sobre se será transferido de volta para a Bahia, caso permaneça preso.