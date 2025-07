CRIME

Fornecedor de armas para facção é preso com mais de mil munições na Bahia

Homem de 32 anos foi detido em Feira de Santana

Esther Morais

Publicado em 10 de julho de 2025 às 10:11

Suspeito de fornecer armas para grupo criminoso é preso com pistola e mais de mil munições em Feira de Santana Crédito: Divulgação Ascom PCBA

Apontado como um dos principais fornecedores de armamentos para uma organização criminosa com atuação em Juazeiro, no norte da Bahia, um homem de 32 anos foi preso nesta quarta-feira (9), no bairro Parque Ipê, em Feira de Santana, com mais de mil munições. >

No local, os policiais apreenderam munições intactas, picotadas e deflagradas, inclusive de uso restrito. Ele foi flagrado com uma pistola calibre .380 e diversas munições, incluindo de fuzil 7.62, 9mm, calibre .12 e .380. >

Homem é preso com mais de mil munições na Bahia 1 de 3

As diligências ocorreram na residência do suspeito, que possui registro como Colecionador, Atirador e Caçador (CAC), durante a Operação Imperium, deflagrada pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) de Juazeiro, com apoio da DRFR de Feira de Santana. Além do flagrante, foi dado cumprimento a mandado de prisão preventiva, por tráfico de armas expedido pela Justiça.>