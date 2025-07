MICARETA

Fortal começa nesta quinta (24), em Fortaleza, com Bell Marques, Xanddy Harmonia e É O Tchan

Principais nomes da música baiana marcam presença no evento que vai até domingo (27)

Osmar Marrom Martins

Publicado em 24 de julho de 2025 às 16:21

Fortal Crédito: @ronivasconcelos

Começa nesta quinta-feira (24) e vai até domingo (27) a edição 2025 do Fortal, uma das maiores micaretas do Brasil, na Cidade Fortal, na capital cearense. A programação, que reunirá grandes nomes da música, terá 50 atrações numa intensa maratona de apresentações distribuídas no Corredor da Folia com Bell Marques, Ivete Sangalo, Léo Santana entre outros. (Veja a programação completa abaixo) >

Com o slogan “O Brasil aqui se encontra”, a edição deste ano conta com novidades no Corredor da Folia, com estreia de blocos, além de atrações inéditas no Camarote Mucuripe e Palco Arena. O G1 vai transmitir o evento durante os quatro dias.>

O Camarote Mucuripe reunirá atrações como Wesley Safadão, Maiara & Maraisa, Luan Santana, Henry Freitas, Durval Lelys, Natanzinho e Belo. Além disso, Dennis DJ, Matheus Fernandes, Eric Land, Rafa & Pipo Marques, Nuzio Medeiros, Banda Eva, Litto Lins e Timbalada também estão confirmados para as quatro noites de festa. >

O Palco Arena será o responsável por reforçar e valorizar a cena axé no evento. Com shows de Cheiro de Amor, Ricardo Chaves, Tuca Fernandes e estreia da banda Bandana, o espaço também contará com atrações locais como Verão S/A, Pagode no Sigilo, Karol do Axé e Onda. O DJ Kadu Justa promete um repertório de hits do momento entre os shows.>

Confira a programação geral dos blocos por dia e horário:>

Corredor da Folia>

Quinta (24): >

19h00 - Abertura da Cidade Fortal>

20h30 - Segura o Tchan - É o Tchan!>

21h15 - Bagunça - Xanddy Harmonia>

22h00 - Vumbora - Bell Marques e Rafa & Pipo Marques>

Sexta (25):>

19h00 - Abertura da Cidade Fortal>

20h30 - O Vale - Alinne Rosa>

21h15 - Sai do Mêi - Saulo>

22h00 - Siriguella>

Sábado (26):>

19h00 - Abertura da Cidade Fortal>

20h30 - Vem Com O Gigante - Léo Santana>

21h15 - Siriguella - Bell Marques>

22h00 - Se Lança - Ivete Sangalo>

Domingo (27):>

19h00 - Abertura da Cidade Fortal>

20h30 - Siriguella - Bell Marques>