FESTIVAL

Jardim de Inverno agita cidade baiana com shows de Jau e Nando Reis

Evento acontece de 25 a 28 de julho; confira mais atrações

Tharsila Prates

Publicado em 25 de julho de 2025 às 19:08

Cidade Jardim Festival 2025 Crédito: Divulgação

O Jardim de Inverno, etapa final do Cidade Jardim Festival 2025, acontece neste final de semana, de sexta-feira (25) a 28 de julho, na cidade de São Gonçalo dos Campos, região metropolitana de Feira de Santana, no centro-norte do estado.>

O evento, que promete uma atmosfera acolhedora e atrações musicais de peso, é conhecido pela ambientação charmosa e temática, com luzes, jardins cenográficos e cenários inspirados na estação mais fria do ano - a cidade poderá ter mínima de 18ºC no domingo (27).>

O grande destaque será o show do cantor Nando Reis, que sobe ao palco no domingo, mesmo dia de Negra Cor e Jadson Araújo. Já Devinho Novaes se apresenta na segunda-feira (28), para celebrar o aniversário da cidade de 141 anos com romantismo e muita sofrência. Artistas como Seresta do Rasta, Teto e a banda Herbert & Richard também marcam presença. O cantor Jau se apresenta neste sábado (26).>

Confira a programação:>

Sexta-feira (25):

21h - Hebert & Richard>

23h - 80 na Pista>

Sábado (26)

21h30 - Seresta do Rasta>

22h30 - Teto>

01h30 - Jau>

Domingo (27)

17h30 - Negra Cor>

19h30 - Nando Reis>

21h30 - Jadson Araújo>

Segunda-feira (28)

15h30 - Apresentação infantil>

17h30 - Quintal de Tia Carla>