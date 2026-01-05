LUTO

Herdeiro do grupo Rodobens morre durante férias com a família em Trancoso; saiba mais

Empresário aproveitava dias de descanso na Bahia, ao lado da esposa e dos três filhos

Perla Ribeiro

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 16:25

Herdeiro do grupo Rodobens morre após sofrer infarto fulminante em Trancoso Crédito: Divulgação

Herdeiro do grupo Rodobens, o empresário Giuliano Finimundi Verdi, 51 anos, morreu nessa sexta-feira (2), após sofrer um infarto fulminante em Trancoso, no extremo sul da Bahia. Acionista do grupo, integrante do comitê de pessoas e conselheiro, ele morava em São Paulo, mas curtia dias de descanso no balneário baiano ao lado da esposa, Alessandra Verdi, e dos filhos Waldemar Neto, Felipe e Valentina.

Giuliano nasceu em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, e era filho do empresário Waldemar Verdi Jr. “Giuliano teve participação relevante na trajetória do grupo, contribuindo com dedicação, senso de responsabilidade e respeito às pessoas. Sua atuação foi marcada pelo compromisso com os valores que sempre orientaram os negócios da família”, informou a Rodobens, por meio de nota. A nota acrescenta ainda: "Neste momento de condolências, o Grupo Rodobens manifesta sua solidariedade aos familiares, amigos e a todos que conviveram com Giuliano, desejando força e serenidade para atravessar este período de despedida".

No Instagram, a modelo Isabella Fiorentino lamentou a perda: “Giu é a pessoa mais doce, querida e especial que eu já conheci! Sua família é como se fosse a minha família! Que Deus conforte nossos corações”. Um amigo da família também usou a rede social para lamentar a perda: “Giuliano era uma pessoa muito especial. Tinha todo o DNA dos Verdi: generosidade, lealdade, competência em tudo o que fazia e, especialmente, uma humildade de quem tem os pés no chão e sabe que ninguém chega ao pódio sozinho”, disse.