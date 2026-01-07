Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mulher tem casa invadida por homens encapuzados e é executada a tiros em Salvador

Marido da vítima estava no local, mas escapou sem ferimentos, segundo a polícia

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 06:57

Mulher tem casa invadida por homens encapuzados e é executada a tiros em Salvador
Mulher tem casa invadida por homens encapuzados e é executada a tiros em Salvador Crédito: Reprodução / TV Bahia

Uma mulher de 27 anos teve a casa invadida por dois homens encapuzados e foi executada a tiros na Rua 1º de Abril, no bairro São Gonçalo, em Salvador, na manhã desta quarta-feira (7). Segundo a Polícia Civil, o marido da vítima estava no local, mas escapou sem ferimentos.

A jovem foi identificada como Roberta Tamiles Pereira dos Santos, mas ainda não há detalhes sobre a identidade dos criminosos ou a motivação do crime.

Policiais militares da 23ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Tancredo Neves) foram acionados e, no local, encontraram a vítima sem sinais vitais. A área foi isolada e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) acionado.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso.

Veja imagens da Polícia Civil em ação

Polícia Civil deflagra operação contra torcidas organizadas em Salvador por Tony Silva e Filipe Conceição / Ascom-PCBA
Polícia Civil deflagra operação contra torcidas organizadas em Salvador por Tony Silva e Filipe Conceição / Ascom-PCBA
Polícia Civil deflagra operação contra torcidas organizadas em Salvador por Tony Silva e Filipe Conceição / Ascom-PCBA
Polícia Civil deflagra operação contra torcidas organizadas em Salvador por Tony Silva e Filipe Conceição / Ascom-PCBA
Polícia Civil deflagra operação contra torcidas organizadas em Salvador por Tony Silva e Filipe Conceição / Ascom-PCBA
Polícia Civil deflagra operação contra torcidas organizadas em Salvador por Tony Silva e Filipe Conceição / Ascom-PCBA
Polícia Civil cumpre mandado de prisão por estupro de vulnerável em Iguaí por Ascom PCBA
Rodrigo Velloso Cabral, 34 anos, é policial civil por Reprodução
Marcus Vinicius Cardoso de Carvalho, 51 anos, era policial civil por Reprodução
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Militar e Civil por Ascom/PCBA
Material apreendido durante operação da Polícia Civil em Salvador por Divulgação
Agentes da Polícia Civil cumpriram mandado de prisão na residência da investigada por Divulgação/Polícia Civil
Ele foi preso pela Polícia Civil do RJ por Divulgação
Delegado de Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação/PCBA
Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
1 de 27
Polícia Civil deflagra operação contra torcidas organizadas em Salvador por Tony Silva e Filipe Conceição / Ascom-PCBA

Mais recentes

Imagem - Coelba abre inscrições para a primeira turma gratuita da Escola de Operadores do Sistema Elétrico

Coelba abre inscrições para a primeira turma gratuita da Escola de Operadores do Sistema Elétrico
Imagem - Mais de mil vagas gratuitas: inscrições para cursos técnicos do Senai terminam nesta quarta (7)

Mais de mil vagas gratuitas: inscrições para cursos técnicos do Senai terminam nesta quarta (7)
Imagem - Rede estadual abre inscrições para matrícula do ano letivo de 2026; confira calendário

Rede estadual abre inscrições para matrícula do ano letivo de 2026; confira calendário

MAIS LIDAS

Imagem - Influenciador Rafa Martins diz que teve 'relação íntima' com a própria madrasta após conselho de terapeuta
01

Influenciador Rafa Martins diz que teve 'relação íntima' com a própria madrasta após conselho de terapeuta

Imagem - Mutirão: Hospital de Salvador oferece 250 vagas gratuitas de triagem para cirurgias
02

Mutirão: Hospital de Salvador oferece 250 vagas gratuitas de triagem para cirurgias

Imagem - Área de 6 mil m² será desapropriada para construção de estação de metrô do Campo Grande
03

Área de 6 mil m² será desapropriada para construção de estação de metrô do Campo Grande

Imagem - A bebida que limpa o intestino, acelera o metabolismo e faz perder peso
04

A bebida que limpa o intestino, acelera o metabolismo e faz perder peso