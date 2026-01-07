CRIME

Mulher tem casa invadida por homens encapuzados e é executada a tiros em Salvador

Marido da vítima estava no local, mas escapou sem ferimentos, segundo a polícia

Esther Morais

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 06:57

Mulher tem casa invadida por homens encapuzados e é executada a tiros em Salvador Crédito: Reprodução / TV Bahia

Uma mulher de 27 anos teve a casa invadida por dois homens encapuzados e foi executada a tiros na Rua 1º de Abril, no bairro São Gonçalo, em Salvador, na manhã desta quarta-feira (7). Segundo a Polícia Civil, o marido da vítima estava no local, mas escapou sem ferimentos.

A jovem foi identificada como Roberta Tamiles Pereira dos Santos, mas ainda não há detalhes sobre a identidade dos criminosos ou a motivação do crime.

Policiais militares da 23ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Tancredo Neves) foram acionados e, no local, encontraram a vítima sem sinais vitais. A área foi isolada e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) acionado.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso.