Homem é investigado por se passar por adolescente para extorquir dinheiro no centro-sul da Bahia

Um homem é investigado em Paramirim, no centro-sul da Bahia, por suspeita de estelionato. Segundo a Polícia Militar (PM), durante o sábado (10), agentes da 46ª Companhia Independente (CIPM) receberam uma denúncia anônima de que havia alguém coagindo pessoas a fazer transferências via Pix.



"A guarnição realizou rondas e, na Avenida César Borges, próximo à lagoa, avistou um indivíduo com as características da denúncia", diz a nota da PM. Após a abordagem, o suspeito confessou o crime e foi levado à delegacia de Livramento de Nossa Senhora, município vizinho a Paramirim.