Homem é preso após roubar trator avaliado em R$ 300 mil na Bahia

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Elaine Sanoli
Publicado em 20 de março de 2026 às 19:38
Um homem foi preso na última quinta-feira (19), na cidade de Rio Real, no nordeste baiano, suspeito de roubar um maquinário agrícola avaliado em R$ 300 mil. A primeira fase da Operação Guardiã do Campo também apreendeu rádioamadores, um veículo e um celular.
A investigação teve início após um crime ocorrido em 4 de fevereiro, quando cerca de oito homens armados invadiram um sítio em Rio Real e renderam aproximadamente sete pessoas, que foram mantidas amarradas ao longo do dia.
Maquinário foi encontrado em Rio Real
O grupo criminoso levou um trator, aparelhos celulares e ainda forçou a realização de transferência via PIX no valor aproximado de R$ 30 mil.
Durante as apurações, quatro homens foram identificados e apontados como integrantes do grupo. Mandados de prisão já foram expedidos pela Comarca de Rio Real. As investigações seguem em andamento para a localização de todos os envolvidos.