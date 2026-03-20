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Homem é preso após roubar trator avaliado em R$ 300 mil na Bahia

Primeira fase da Operação Guardiã do Campo também apreendeu rádio-amadores, um veículo e um celular

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 20 de março de 2026 às 19:38

Maquinário foi encontrado em Rio Real
Maquinário foi encontrado em Rio Real Crédito: Divulgação

Um homem foi preso na última quinta-feira (19), na cidade de Rio Real, no nordeste baiano, suspeito de roubar um maquinário agrícola avaliado em R$ 300 mil. A primeira fase da Operação Guardiã do Campo também apreendeu rádioamadores, um veículo e um celular.

A investigação teve início após um crime ocorrido em 4 de fevereiro, quando cerca de oito homens armados invadiram um sítio em Rio Real e renderam aproximadamente sete pessoas, que foram mantidas amarradas ao longo do dia.

Maquinário foi encontrado em Rio Real

Maquinário foi encontrado em Rio Real por Divulgação
Maquinário foi encontrado em Rio Real por Divulgação
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Maquinário foi encontrado em Rio Real por Divulgação

O grupo criminoso levou um trator, aparelhos celulares e ainda forçou a realização de transferência via PIX no valor aproximado de R$ 30 mil.

Durante as apurações, quatro homens foram identificados e apontados como integrantes do grupo. Mandados de prisão já foram expedidos pela Comarca de Rio Real. As investigações seguem em andamento para a localização de todos os envolvidos.

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