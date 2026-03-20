RIO REAL

Homem é preso após roubar trator avaliado em R$ 300 mil na Bahia

Primeira fase da Operação Guardiã do Campo também apreendeu rádio-amadores, um veículo e um celular

Elaine Sanoli

Publicado em 20 de março de 2026 às 19:38

Maquinário foi encontrado em Rio Real Crédito: Divulgação

Um homem foi preso na última quinta-feira (19), na cidade de Rio Real, no nordeste baiano, suspeito de roubar um maquinário agrícola avaliado em R$ 300 mil. A primeira fase da Operação Guardiã do Campo também apreendeu rádioamadores, um veículo e um celular.



A investigação teve início após um crime ocorrido em 4 de fevereiro, quando cerca de oito homens armados invadiram um sítio em Rio Real e renderam aproximadamente sete pessoas, que foram mantidas amarradas ao longo do dia.

Maquinário foi encontrado em Rio Real 1 de 2

O grupo criminoso levou um trator, aparelhos celulares e ainda forçou a realização de transferência via PIX no valor aproximado de R$ 30 mil.