BAHIA

Homem é preso em Feira de Santana por compra de carro roubado

Carro, avaliado em R$ 50 mil, foi adquirido pelo valor de R$ 35 mil por motorista que não checou regularidade do veículo

A PRF-BA alerta para a necessidade de adotar cuidados redobrados para não se tornar vítima de um golpe ou responder pelo crime de receptação ao comprar carros usados. “Além da vistoria em uma empresa credenciada pelo Detran, o comprador deve desconfiar de ofertas abaixo do valor do mercado, buscar referências do vendedor e evitar veículos com problemas de financiamento ou alienação”, indica. >