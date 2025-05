PERÍCIA

Idosa é encontrada morta com mordidas de cachorro dentro de casa na Bahia

Caso foi registrado no município de Una

Uma idosa, de 63 anos, foi encontrada morta dentro de casa, no município de Una, no Sul da Bahia, na noite da última quarta-feira (28). Segundo informações preliminares, a vítima teria sido atacada por um cachorro.>

A vítima foi identificada como Rosenilde Nascimento de Oliveira. O corpo dela foi encaminhado para realização de perícia. Os laudos médicos vão apontar a causa oficial da morte. A Delegacia Territorial (DT/Una) expediu as guias periciais para apurar as circunstâncias da morte.>

Segundo informações da TV, a mulher residia na comunidade de Ribeirão das Varas e era dona de um cachorro da raça Rottweiler, que vivia amarrado dentro de casa. Familiares encontraram a vítima com marcas de mordidas caninas no pescoço, na coxa e no rosto. >