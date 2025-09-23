VEJA

Ifood revela quais cidades da Bahia mais consomem sorvete

Dia Nacional do Sorvete é celebrado nesta terça-feira (23)

Maysa Polcri

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 16:18

Sorvete de chocolate Crédito: Shutterstock/Reprodução

O Dia Nacional do Sorvete é celebrado nesta terça-feira (23). Um levantamento divulgado pelo Ifood aponta que a Bahia é o estado que mais cresce percentualmente em consumo de sorvete na plataforma, apontando o quanto o delivery está cada vez mais ligado com a cultura local.

A pesquisa feita pela plataforma para celebrar a data comemorativa apontou um aumento de 72% no consumo da sobremesa. A Bahia lidera a lista de estados que mais cresceram em pedidos, acompanhada pelo Ceará (51%), Pernambuco (40%), Goiás (39%) e Distrito Federal (30%). Além disso, o levantamento aponta que 39% dos pedidos são realizados durante a noite.

Sorvete 1 de 29

O iFood também mapeou que a grande maioria dos estabelecimentos parceiros de sorvete no iFood são pequenos e médios negócios - totalizando 76% de estabelecimentos de sorvete parceiros e demonstrando a oportunidade de aquecimento da economia no segmento no estado.

Cidades que mais consomem sorvete no iFood na Bahia

Salvador

Feira de Santana

Itabuna

Lauro de Freitas