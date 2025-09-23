Ifood revela quais cidades da Bahia mais consomem sorvete

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 23 de setembro de 2025 às 16:18
O Dia Nacional do Sorvete é celebrado nesta terça-feira (23). Um levantamento divulgado pelo Ifood aponta que a Bahia é o estado que mais cresce percentualmente em consumo de sorvete na plataforma, apontando o quanto o delivery está cada vez mais ligado com a cultura local.
A pesquisa feita pela plataforma para celebrar a data comemorativa apontou um aumento de 72% no consumo da sobremesa. A Bahia lidera a lista de estados que mais cresceram em pedidos, acompanhada pelo Ceará (51%), Pernambuco (40%), Goiás (39%) e Distrito Federal (30%). Além disso, o levantamento aponta que 39% dos pedidos são realizados durante a noite.
