Incêndio atinge fábrica de estofados e destrói caminhão no Recôncavo baiano

Local tem muito material inflamável e chamas se espalharam rapidamente

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 30 de agosto de 2025 às 12:40

Incêndio atingiu fábrica
Incêndio atingiu fábrica Crédito: Bahia10.Com.Br

Um incêndio atingiu uma fábrica de estofados em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo baiano, na manhã deste sábado (30). Como o local tem muito material inflamável, as chamas se espalharam rapidamente, assustando moradores do bairro Rádio Clube.

O fogo começou por volta das 7h30 na fábrica, que fica na Rua Marieta Martins. Um caminhão que estava estacionado em frente à fábrica ficou destruído pelas chamas.

O Corpo de Bombeiros foi chamado e conseguiu conter as chamas antes o fogo que se alastrasse para outros imóveis. Não há registro de feridos.  Não há informações sobre o que deu início às chamas, mas a suspeita é que houve uma falha elétrica ou curto-circuito.

