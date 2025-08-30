Incêndio atinge fábrica de estofados e destrói caminhão no Recôncavo baiano

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 30 de agosto de 2025 às 12:40
Um incêndio atingiu uma fábrica de estofados em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo baiano, na manhã deste sábado (30). Como o local tem muito material inflamável, as chamas se espalharam rapidamente, assustando moradores do bairro Rádio Clube.
O fogo começou por volta das 7h30 na fábrica, que fica na Rua Marieta Martins. Um caminhão que estava estacionado em frente à fábrica ficou destruído pelas chamas.
O Corpo de Bombeiros foi chamado e conseguiu conter as chamas antes o fogo que se alastrasse para outros imóveis. Não há registro de feridos. Não há informações sobre o que deu início às chamas, mas a suspeita é que houve uma falha elétrica ou curto-circuito.