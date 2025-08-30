FOGO

Incêndio atinge fábrica de estofados e destrói caminhão no Recôncavo baiano

Local tem muito material inflamável e chamas se espalharam rapidamente

Carol Neves

Publicado em 30 de agosto de 2025 às 12:40

Incêndio atingiu fábrica Crédito: Bahia10.Com.Br

Um incêndio atingiu uma fábrica de estofados em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo baiano, na manhã deste sábado (30). Como o local tem muito material inflamável, as chamas se espalharam rapidamente, assustando moradores do bairro Rádio Clube.

Vídeo: Bahia10https://t.co/eKZGw63rtf pic.twitter.com/dTr2HUnb2X — Jornal Correio (@correio24horas) August 30, 2025

O fogo começou por volta das 7h30 na fábrica, que fica na Rua Marieta Martins. Um caminhão que estava estacionado em frente à fábrica ficou destruído pelas chamas.