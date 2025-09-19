SUSTENTABILIDADE

Iniciativas privadas se juntam a esforços para manutenção de mata nativa na Bahia

Entre os esforços estão a manutenção de reservas particulares, plantio de vegetação nativa e capacitação ambiental

Monique Lobo

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 18:12

Bracell investe em técnicas sustentáveis que contribuem para a proteção das florestas nativas Crédito: Acervo Bracell

Nos esforços para a manutenção dos remanescentes de mata nativa na Bahia, algumas inciativas de empresas privadas ganham destaque. Como as quatro reservas particulares de patrimônio natural (RPPNs) mantidas pela Bracell. Além disso, a empresa também investe em tecnologia que amplia o alcance do serviço de vigilância patrimonial para combater o desmatamento, caça e captura de animais silvestres, forma parcerias em projetos de conservação e ainda realiza projetos consistentes de educação ambiental voltados às comunidades vizinhas.

Estas iniciativas, de acordo com Meryellen Baldim, gerente de Meio Ambiente e Certificações da Bracell Bahia, contribuem para a preservação da mata nativa, habitat de centenas de espécies de plantas, de animais e de inúmeras nascentes e cursos d'água importantes para a manutenção de rios e riachos, como o Farje.

“As ações desenvolvidas pela empresa mesclam diversas técnicas para a preservação ambiental, como os mosaicos florestais, que são plantios de eucalipto entre corredores de vegetação nativa, contribuindo para um melhor equilíbrio ambiental, e as reservas particulares, que são unidades de conservação que apresentam grande relevância social e ambiental devido aos serviços ecossistêmicos, como controle do clima e do ciclo das águas. Um exemplo é a RPPN Lontra, que é uma das principais áreas de conservação de Mata Atlântica do Litoral Norte da Bahia, com 1.377 hectares de vegetação nativa”, afirma.

Equilíbrio

Ela ainda destaca uma iniciativa inédita desenvolvida pela empresa no Brasil, o "Compromisso Um Para Um", que contribui para a conservação das áreas de vegetação nativa em tamanho igual às áreas de plantio de eucalipto na Bahia, São Paulo e Mato Grosso do Sul. “Essa iniciativa quer igualar cada um hectare plantado de floresta de eucalipto a um hectare de vegetação nativa conservada. Essa meta deve ser alcançada até o final deste ano, mas vale ressaltar que, se a Bracell aumentar as áreas da base florestal, será ampliada, proporcionalmente, às áreas conservadas, de forma a manter o nosso compromisso contínuo”, salienta Meryellen.

Outro exemplo é a parceria com a Secretaria de Meio Ambiente da Bahia (Sema) e do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), para a conservação do Parque Metropolitano de Pituaçu, em Salvador. “Ao investir na conservação e na manutenção de um espaço ambiental como esse, contribuímos com a preservação da fauna e da flora de uma das poucas áreas remanescentes da Mata Atlântica da cidade. E fazemos isso porque acreditamos que a conservação de espaços naturais é extremamente importante para o equilíbrio do meio ambiente e da vida”, afirma João Fernando Silva, gerente de Silvicultura da Bracell Bahia.

Ele salienta ainda que a Bracell, dentro das ações de preservação das florestas nativas, desenvolve outros programas e iniciativas para administrar com responsabilidade os recursos florestais. Para isso, são firmadas parcerias com universidades, instituições de pesquisa e com outras empresas do setor a fim de contribuir para o estabelecimento do manejo florestal sustentável, evitando, desta forma, o desmatamento.

“A iniciativa consiste em um conjunto de práticas que visa a garantir a manutenção a longo prazo, conciliando a produção de bens e serviços florestais com a preservação do ecossistema. Na Bracell, por exemplo, as áreas destinadas para plantio de eucalipto eram ocupadas, antes, por culturas agrícolas ou pastagens, não utilizando a prática do desmatamento. Esse manejo, que ajuda a recuperar o solo e a qualidade ambiental, segue as diretrizes da política de sustentabilidade da empresa, além de atender às legislações aplicáveis”, pontua.