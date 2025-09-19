Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Iniciativas privadas se juntam a esforços para manutenção de mata nativa na Bahia

Entre os esforços estão a manutenção de reservas particulares, plantio de vegetação nativa e capacitação ambiental

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 18:12

Bracell investe em técnicas sustentáveis que contribuem para a proteção das florestas nativas
Bracell investe em técnicas sustentáveis que contribuem para a proteção das florestas nativas Crédito: Acervo Bracell

Nos esforços para a manutenção dos remanescentes de mata nativa na Bahia, algumas inciativas de empresas privadas ganham destaque. Como as quatro reservas particulares de patrimônio natural (RPPNs) mantidas pela Bracell. Além disso, a empresa também investe em tecnologia que amplia o alcance do serviço de vigilância patrimonial para combater o desmatamento, caça e captura de animais silvestres, forma parcerias em projetos de conservação e ainda realiza projetos consistentes de educação ambiental voltados às comunidades vizinhas.

Estas iniciativas, de acordo com Meryellen Baldim, gerente de Meio Ambiente e Certificações da Bracell Bahia, contribuem para a preservação da mata nativa, habitat de centenas de espécies de plantas, de animais e de inúmeras nascentes e cursos d'água importantes para a manutenção de rios e riachos, como o Farje.

“As ações desenvolvidas pela empresa mesclam diversas técnicas para a preservação ambiental, como os mosaicos florestais, que são plantios de eucalipto entre corredores de vegetação nativa, contribuindo para um melhor equilíbrio ambiental, e as reservas particulares, que são unidades de conservação que apresentam grande relevância social e ambiental devido aos serviços ecossistêmicos, como controle do clima e do ciclo das águas. Um exemplo é a RPPN Lontra, que é uma das principais áreas de conservação de Mata Atlântica do Litoral Norte da Bahia, com 1.377 hectares de vegetação nativa”, afirma.

Equilíbrio

Ela ainda destaca uma iniciativa inédita desenvolvida pela empresa no Brasil, o "Compromisso Um Para Um", que contribui para a conservação das áreas de vegetação nativa em tamanho igual às áreas de plantio de eucalipto na Bahia, São Paulo e Mato Grosso do Sul. “Essa iniciativa quer igualar cada um hectare plantado de floresta de eucalipto a um hectare de vegetação nativa conservada. Essa meta deve ser alcançada até o final deste ano, mas vale ressaltar que, se a Bracell aumentar as áreas da base florestal, será ampliada, proporcionalmente, às áreas conservadas, de forma a manter o nosso compromisso contínuo”, salienta Meryellen.

Outro exemplo é a parceria com a Secretaria de Meio Ambiente da Bahia (Sema) e do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), para a conservação do Parque Metropolitano de Pituaçu, em Salvador. “Ao investir na conservação e na manutenção de um espaço ambiental como esse, contribuímos com a preservação da fauna e da flora de uma das poucas áreas remanescentes da Mata Atlântica da cidade. E fazemos isso porque acreditamos que a conservação de espaços naturais é extremamente importante para o equilíbrio do meio ambiente e da vida”, afirma João Fernando Silva, gerente de Silvicultura da Bracell Bahia.

Ele salienta ainda que a Bracell, dentro das ações de preservação das florestas nativas, desenvolve outros programas e iniciativas para administrar com responsabilidade os recursos florestais. Para isso, são firmadas parcerias com universidades, instituições de pesquisa e com outras empresas do setor a fim de contribuir para o estabelecimento do manejo florestal sustentável, evitando, desta forma, o desmatamento.

“A iniciativa consiste em um conjunto de práticas que visa a garantir a manutenção a longo prazo, conciliando a produção de bens e serviços florestais com a preservação do ecossistema. Na Bracell, por exemplo, as áreas destinadas para plantio de eucalipto eram ocupadas, antes, por culturas agrícolas ou pastagens, não utilizando a prática do desmatamento. Esse manejo, que ajuda a recuperar o solo e a qualidade ambiental, segue as diretrizes da política de sustentabilidade da empresa, além de atender às legislações aplicáveis”, pontua.

Além das técnicas sustentáveis, a companhia reforça o trabalho com as comunidades na área de influência da empresa por meio de uma série de iniciativas focadas na educação ambiental. Um exemplo é a manutenção do Núcleo de Educação Ambiental da Bracell, na Fazenda Salgado, no município de Inhambupe, que desenvolve atividades de cunho ambiental com estudantes e educadores de toda a região. “A isso, somam-se as atividades realizadas dentro do projeto 'Ecomunidade', que forma 'ecoagentes' nas comunidades rurais que realizam diversas ações de conscientização, especialmente relacionadas ao descarte correto de lixo e ao reaproveitamento de resíduos, contribuindo para a preservação da natureza nas comunidades onde vivem e para estimular práticas agrícolas domésticas sustentáveis”, acrescenta.

Leia mais

Imagem - Projetos sociais da Bracell beneficiam 75 mil pessoas na Bahia

Projetos sociais da Bracell beneficiam 75 mil pessoas na Bahia

Imagem - Bracell abre vagas de emprego e estágio no Polo de Camaçari

Bracell abre vagas de emprego e estágio no Polo de Camaçari

Imagem - Bracell atinge 85% de reaproveitamento de resíduos e reforça compromisso ambiental

Bracell atinge 85% de reaproveitamento de resíduos e reforça compromisso ambiental

Mais recentes

Imagem - 22 fuzis são apreendidos em esconderijo do tráfico em Camaçari

22 fuzis são apreendidos em esconderijo do tráfico em Camaçari
Imagem - Motorista presta queixa contra BYD após carro zero apresentar defeito em 4 dias

Motorista presta queixa contra BYD após carro zero apresentar defeito em 4 dias
Imagem - Veja quais obras da Ufba serão retomadas após investimento de R$ 62 milhões

Veja quais obras da Ufba serão retomadas após investimento de R$ 62 milhões

MAIS LIDAS

Imagem - Revista elege os 5 melhores perfumes masculinos do mundo
01

Revista elege os 5 melhores perfumes masculinos do mundo

Imagem - Litoral Norte ganha novo shopping com mais de 80 lojas em outubro
02

Litoral Norte ganha novo shopping com mais de 80 lojas em outubro

Imagem - Golpe do bilhete premiado: saiba quem é o casal preso em shopping de Salvador
03

Golpe do bilhete premiado: saiba quem é o casal preso em shopping de Salvador

Imagem - Os 5 perfumes brasileiros que deixam importados de luxo para trás
04

Os 5 perfumes brasileiros que deixam importados de luxo para trás