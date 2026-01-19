Acesse sua conta
Inmet emite alerta amarelo de chuvas intensas para mais de 170 cidades da Bahia

Aviso do Instituto Nacional de Meteororologia estará em vigor durante os próximos cinco dias

  Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 22:21

O contato direto com a água da chuva contaminada pode favorecer o surgimento de doenças (Imagem: Iara Faga | Shutterstock)
Chuva  Crédito: Iara Faga | Shutterstock

Ao menos 178 cidades da Bahia estão sob o alerta amarelo para a ocorrência de chuvas intensas entre às 00h01 desta terça-feira (20) até às 23h59 do próximo domingo (25). Os municípios estão localizados nas regiões centro-sul, sul, centro-norte, extremo oeste e Vale São-Franciscano da Bahia.

Veja a lista de cidades em alerta amarelo

O alerta amarelo, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), indica que, durante o período em vigor, há possibilidade de chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos que podem atingir velocidades entre 40 e 60 km/h.

Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. O alerta amarelo significa 'Perigo Potencial' para a ocorrência de chuvas intensas.

Chuva Bahia Inmet Alerta

