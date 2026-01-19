Acesse sua conta
Dia de São Sebastião: veja as cidades da Bahia que têm feriado neste 20 de janeiro

Data é celebrada em vários municípios

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 23:02

São Sebastião
São Sebastião Crédito: Divulgação

Algumas cidades da Bahia têm feriado nesta terça-feira (20), Dia de São Sebastião. A decisão sobre feriados é baseada na Lei 9.093, de 1995, que atribui aos Estados a competência de estabelecer o feriado estadual e aos municípios as leis municipais.

O Dia de São Sebastião é celebrado em 20 de janeiro. Essa data é feriado municipal no Rio de Janeiro, em homenagem ao santo padroeiro da cidade, entre outros locais. São Sebastião foi um soldado romano e cristão do século III, conhecido por sua fé inabalável mesmo diante da perseguição aos cristãos. Ele foi martirizado, ou seja, morto por defender sua fé, tornando-se um símbolo de coragem e proteção, especialmente contra epidemias e doenças, já que era associado à proteção do corpo e da saúde.

Dia 20 de janeiro é feriado?

Sim, o dia 20 de janeiro é feriado em algumas cidades brasileiras, de acordo com o calendário da Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

Cidade da Bahia feriado no dia 20 de janeiro

Cidades da Bahia com feriado dia 20 de janeiro

Água Fria por Reprodução
América Dourada por Reproducão
Belmonte por Divulgação
Belo Campo por Reprodução
Brumado por Reprodução/TV Bahia
Camacan por Prefeitura de Camacan
Canavieiras por Reprodução
Cocos por Reprodução
Filadelfia por Divulgação
Ibiassucê por Reprodução
Ibotirama por Reprodução
Itambé por Reprodução/Prefeitura de Itambé
JUCURUÇU por Reprodução
Jussara por Reprodução
Paratinga por Reprodução
Quijingue por Divulgação/Prefeitura de Quijingue
São Sebastião do Passé por Divulgação/Prefeitura São Sebastião do Passé
Seabra por Divulgação
Una por Divulgação
Wanderley por Divulgação
1 de 20
Água Fria por Reprodução

