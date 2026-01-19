FOLGA

Dia de São Sebastião: veja as cidades da Bahia que têm feriado neste 20 de janeiro

Data é celebrada em vários municípios

Carol Neves

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 23:02

São Sebastião Crédito: Divulgação

Algumas cidades da Bahia têm feriado nesta terça-feira (20), Dia de São Sebastião. A decisão sobre feriados é baseada na Lei 9.093, de 1995, que atribui aos Estados a competência de estabelecer o feriado estadual e aos municípios as leis municipais.

O Dia de São Sebastião é celebrado em 20 de janeiro. Essa data é feriado municipal no Rio de Janeiro, em homenagem ao santo padroeiro da cidade, entre outros locais. São Sebastião foi um soldado romano e cristão do século III, conhecido por sua fé inabalável mesmo diante da perseguição aos cristãos. Ele foi martirizado, ou seja, morto por defender sua fé, tornando-se um símbolo de coragem e proteção, especialmente contra epidemias e doenças, já que era associado à proteção do corpo e da saúde.

Dia 20 de janeiro é feriado?

Sim, o dia 20 de janeiro é feriado em algumas cidades brasileiras, de acordo com o calendário da Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

Cidade da Bahia feriado no dia 20 de janeiro