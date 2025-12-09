AVISO DE PERIGO

Inmet emite alerta de chuvas intensas para Bahia e mais 13 estados; veja previsão

Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas

Esther Morais

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 10:53

Inmet emite alerta de chuva para estados brasileiros Crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil

O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de chuvas intensas com grau de severidade de perigo potencial para a Bahia e outros 13 estados. A previsão indica acumulados de 20 a 30 mm por hora ou até 50 mm por dia, além de ventos entre 40 e 60 km/h. O aviso teve início às 9h27 desta terça-feira (9) e segue válido até as 10h de quarta-feira (10).

Segundo o Inmet, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Os estados afetados são: Goiás, Minas Gerais, Pará, Tocantins, Maranhão, Mato Grosso, Acre, Espírito Santo, Rondônia, Amazonas, Bahia, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Piauí e Mato Grosso do Sul.

O que fazer durante o temporal? 1 de 5

A orientação é que a população evite se abrigar debaixo de árvores durante rajadas de vento, não estacione veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda e evite o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Em caso de emergência, a recomendação é acionar a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Veja cidades atingidas na Bahia:

Angical

Barreiras

Catolândia

Cocos

Coribe

Correntina

Feira da Mata

Formosa do Rio Preto

Jaborandi

Luís Eduardo Magalhães

Riachão das Neves

Santa Maria da Vitória

Santa Rita de Cássia