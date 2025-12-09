Inmet emite alerta de chuvas intensas para Bahia e mais 13 estados; veja previsão

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 10:53
O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de chuvas intensas com grau de severidade de perigo potencial para a Bahia e outros 13 estados. A previsão indica acumulados de 20 a 30 mm por hora ou até 50 mm por dia, além de ventos entre 40 e 60 km/h. O aviso teve início às 9h27 desta terça-feira (9) e segue válido até as 10h de quarta-feira (10).
Segundo o Inmet, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Os estados afetados são: Goiás, Minas Gerais, Pará, Tocantins, Maranhão, Mato Grosso, Acre, Espírito Santo, Rondônia, Amazonas, Bahia, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Piauí e Mato Grosso do Sul.
O que fazer durante o temporal?
A orientação é que a população evite se abrigar debaixo de árvores durante rajadas de vento, não estacione veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda e evite o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
Em caso de emergência, a recomendação é acionar a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).
Angical
Barreiras
Catolândia
Cocos
Coribe
Correntina
Feira da Mata
Formosa do Rio Preto
Jaborandi
Luís Eduardo Magalhães
Riachão das Neves
Santa Maria da Vitória
Santa Rita de Cássia
São Desidério