Inmet emite alerta de queda de granizo para mais de 10 cidades da Bahia

Municípios estão localizados nas regiões extremo oeste e Vale São-Franciscano da Bahia

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 22:18

O contato direto com a água da chuva contaminada pode favorecer o surgimento de doenças (Imagem: Iara Faga | Shutterstock)
Chuva  Crédito: Iara Faga | Shutterstock

Ao menos 11 cidades da Bahia estão sob o alerta amarelo para a ocorrência de tempestades entre as 9h30 e 23h59 desta quarta-feira (14). Os municípios estão localizados nas regiões extremo oeste e Vale São-Franciscano da Bahia e correm risco de registrar queda de granizo.

O alerta amarelo, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), indica que, durante o período em vigor, há possibilidade de chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos que podem atingir velocidades entre 40 e 60 km/h.

Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. O alerta amarelo significa 'Perigo Potencial' para a ocorrência de tempestades.

Veja a lista: 

  1. Barreiras;
  2. Cocos;
  3. Coribe;
  4. Correntina;
  5. Feira da Mata;
  6. Formosa do Rio Preto;
  7. Jaborandi;
  8. Luís Eduardo Magalhães;
  9. Riachão das Neves;
  10. Santa Maria da Vitória;
  11. São Desidério.

