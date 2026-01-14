TEMPO

Inmet emite alerta de queda de granizo para mais de 10 cidades da Bahia

Municípios estão localizados nas regiões extremo oeste e Vale São-Franciscano da Bahia

Elaine Sanoli

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 22:18

Chuva Crédito: Iara Faga | Shutterstock

Ao menos 11 cidades da Bahia estão sob o alerta amarelo para a ocorrência de tempestades entre as 9h30 e 23h59 desta quarta-feira (14). Os municípios estão localizados nas regiões extremo oeste e Vale São-Franciscano da Bahia e correm risco de registrar queda de granizo.

O alerta amarelo, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), indica que, durante o período em vigor, há possibilidade de chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos que podem atingir velocidades entre 40 e 60 km/h.

Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. O alerta amarelo significa 'Perigo Potencial' para a ocorrência de tempestades.

Veja a lista:

Barreiras;

Cocos;

Coribe;

Correntina;

Feira da Mata;

Formosa do Rio Preto;

Jaborandi;

Luís Eduardo Magalhães; Riachão das Neves;

Santa Maria da Vitória;

São Desidério.

