Jerônimo é terceiro pior governador entre 10 avaliados em ranking

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), está entre as últimas posições da avaliação de gestores estaduais nas dez maiores capitais do país, segundo levantamento do Instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta terça-feira (13). O petista baiano é o terceiro pior em aprovação entre os governadores, com 55,5% de avaliação positiva em Salvador.

Entre os governadores nordestinos, Jerônimo é o que tem o pior percentual. Ele perde para a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), que tem aprovação de 63,1% no Recife, e para o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), que tem 62,4% em Fortaleza.

No ranking geral, ainda de acordo com a pesquisa, Jerônimo aparece à frente apenas de dois outros governadores: Wilson Lima, do Amazonas, que tem 53% de aprovação em Manaus, e Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, com 43% na capital fluminense.