Jovem é morta a facadas na Bahia; companheiro é o principal suspeito

Elaine Sanoli
Publicado em 31 de agosto de 2025 às 10:35
Uma jovem, de 19 anos, foi morta a facadas na zona rural do município de Coaraci, no Litoral Sul da Bahia. O crime foi cometido no povoado de São Roque na última sexta-feira (29). Um homem, de 54 anos, também ficou ferido. O principal suspeito é o companheiro da vítima.
A vítima do crime de feminicídio é Mirasol Batista de Jesus, de 19 anos. Segundo registro da ocorrência, ela e um homem, de 54 anos, foram atingidos com golpes de faca pelo companheiro, com quem mantinha relação afetiva.
A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local; o homem foi encaminhado para atendimento médico em uma unidade de saúde da região.
Caso é investigado pela Polícia Civil
O suspeito foi identificado e está sendo procurado pela Delegacia Territorial de Coaraci. Ele deve responder por feminicídio e tentativa de homicídio.