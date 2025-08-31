Acesse sua conta
Jovem é morta a facadas na Bahia; companheiro é o principal suspeito

Caso foi registrado em Coaraci, no Litoral Sul do estado

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 31 de agosto de 2025 às 10:35

Mirasol Batista de Jesus, de 19 anos
Mirasol Batista de Jesus, de 19 anos Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Uma jovem, de 19 anos, foi morta a facadas na zona rural do município de Coaraci, no Litoral Sul da Bahia. O crime foi cometido no povoado de São Roque na última sexta-feira (29). Um homem, de 54 anos, também ficou ferido. O principal suspeito é o companheiro da vítima. 

A vítima do crime de feminicídio é Mirasol Batista de Jesus, de 19 anos. Segundo registro da ocorrência, ela e um homem, de 54 anos, foram atingidos com golpes de faca pelo companheiro, com quem mantinha relação afetiva.

A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local; o homem foi encaminhado para atendimento médico em uma unidade de saúde da região. 

Caso é investigado pela Polícia Civil

O suspeito foi identificado e está sendo procurado pela Delegacia Territorial de Coaraci. Ele deve responder por feminicídio e tentativa de homicídio.

