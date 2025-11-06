Acesse sua conta
Marinas em torno da Baía de Todos os Santos terão ampliação de oferta de serviços

Marinas vão contar com  postos de combustíveis, serviços de manutenções e limpeza de embarcações e terão lojas e restaurantes

  Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 18:09

A Marina de Itaparica iniciou suas operações prevendo melhoria na infraestrutura e ampliação de serviços náuticos para atender às demandas da comunidade náutica da Baía de Todos os Santos. De olho na  proximidade da alta estação, desde a primeira semana de novembro, a Portmar - Administração Portuária e Comercial, abriu as portas da Marina de Itaparica. Além disso, prevê o início do funcionamento de mais três operações náuticas ainda nesse mês: Marina da Penha no dia 17 de novembro; Marina de Salinas em 24 de novembro, e a de Cacha Pregos em  30 de novembro.

O projeto operacional de melhorias vai garantir mais conveniência e facilidades para os proprietários e marinheiros. A empresa prevê novos serviços como postos de combustíveis, manutenções e limpeza de embarcações e implantação de lojas e restaurantes. "Queremos transformar as Marinas de Itaparica, Penha, Salinas e Cacha Prego em polos de lazer e turismo náutico. A eficiência será o norte de nosso trabalho, colaborando para que o tempo dos nossos clientes e usuários seja dedicado exclusivamente ao prazer de navegar," afirma Raphael Schleier, Diretor Executivo.

A Portmar informa ainda que todas as questões relativas a preços de atracação, contratos e informações detalhadas sobre os novos serviços devem ser tratadas diretamente com a área comercial através do (71) 99703-8468 – Salvador. E em Itaparica, onde os moradores terão condições especiais, com a administração local pelo (71) 9 8133-4230.

