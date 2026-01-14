TEMPO

Menos de 15 ºC: cidade baiana é a mais fria do Nordeste

Vitória da Conquista foi o município com a menor temperatura da região nesta quarta-feira (14)

Elaine Sanoli

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 22:23

Vitória da Conquista Crédito: PMVC

Dados emitidos Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontam que o município de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, foi mais uma vez a cidade que registrou a menor temperatura de toda a região Nordeste. Desta vez, a “Suíça Baiana” marcou 14,3 °C nesta quarta-feira (14). Em outro ponto da cidade, os termômetros registraram 14,9 °C.

Além da cidade do sudoeste baiano, outras duas cidades aparecem no pódio do ranking das cidades mais frias. Na segunda e terceira posições estão Lençóis, com 16,3 °C, e Morro do Chapéu, com 16,7 °C, ambas localizadas na Chapada Diamantina.

