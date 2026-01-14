Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 22:23
Dados emitidos Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontam que o município de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, foi mais uma vez a cidade que registrou a menor temperatura de toda a região Nordeste. Desta vez, a “Suíça Baiana” marcou 14,3 °C nesta quarta-feira (14). Em outro ponto da cidade, os termômetros registraram 14,9 °C.
A cidade de Vitória da Conquista, na Bahia
Além da cidade do sudoeste baiano, outras duas cidades aparecem no pódio do ranking das cidades mais frias. Na segunda e terceira posições estão Lençóis, com 16,3 °C, e Morro do Chapéu, com 16,7 °C, ambas localizadas na Chapada Diamantina.
O frio já é um velho conhecido da cidade, que já ganhou até fama de ser a "Suíça baiana". Em 24 de julho do ano passado, Vitória da Conquista atingiu a marca de 6,5 ºC, a terceira menor temperatura desde 1976, quando os registros começaram a ser coletados pela estação do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema).