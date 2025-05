SORTEIO

Moradora de Feira de Santana fatura R$ 100 mil na Nota Premiada

90 pessoas de 21 cidades baianas foram contempladas com R$ 10 mil

Larissa Almeida

Publicado em 29 de maio de 2025 às 15:59

Nota Premiada Bahia Crédito: Divulgação Matheus Lens Ascom/ Sefaz-Ba

Uma moradora de Feira de Santana, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), foi a grande vencedora do sorteio do mês de maio da Nota Premiada Bahia, realizado nesta quinta-feira (29). Ela faturou o valor de R$ 100 mil. >

Além da grande sortuda, o resultado contemplou outros 90 participantes, moradores de 21 municípios do estado. Do total de prêmios de R$ 10 mil, 47 foram para Salvador e 43 para o interior. Ao todo, as premiações somam R$ 1 milhão. >

A relação completa dos ganhadores do mês de maio pode ser conferida no site da campanha, no Instagram @notapremiadabahia e nas redes sociais da Secretaria da Fazenda do Estado: @sefazbahia no Instagram, @sefaz.govba no Facebook e @sefazbahia no X, antigo Twitter. >

No dia 17 de julho, a Nota Premiada irá tornar milionária uma única pessoa do estado. Para participar, basta se cadastrar no site, escolher duas filantrópicas e colocar sempre o CPF na nota fiscal a cada compra realizada. O prazo para estar inscrito na campanha, inserir o CPF na nota e participar do sorteio do milhão termina neste sábado (31). >

Ganhadores do interior

Os prêmios para moradores do interior da Bahia foram distribuídos entre participantes de 21 municípios. As cidades com maior número de ganhadores foram Lauro de Freitas, com nove, Feira de Santana, com sete, incluindo a ganhadora de R$ 100 mil, e Paulo Afonso, Simões Filho e Vitória da Conquista, com três cada. Na sequência, com dois ganhadores cada, ficaram Camaçari, Ilhéus e Teixeira de Freitas. Completam a lista, com um contemplado cada, outros 13 municípios: Alagoinhas, Araçás, Brumado, Inhambupe, Ipirá, Irecê, Itabela, Jacobina, Jaguaquara, Jequié, Ruy Barbosa, São Sebastião do Passé e Seabra. >

A Nota Premiada Bahia conta atualmente com mais de 848 mil participantes inscritos. Desde fevereiro de 2018, os sorteios da campanha já premiaram 5.959 pessoas, das quais 3.570 moram na capital, 2.385 no interior e quatro fora do estado. >

Como participar

Para participar da Nota Premiada Bahia, basta se cadastrar uma única vez no site e preencher um formulário simples. No momento do cadastro, devem ser escolhidas até duas entidades filantrópicas, uma da área de saúde e outra da social, com as quais serão compartilhadas todas as notas eletrônicas que forem associadas ao CPF cadastrado. >

Após o cadastro, ao incluir o CPF nas notas, o participante concorrerá aos sorteios e também ajudando as instituições por ele escolhidas entre as vinculadas ao programa Sua Nota é um Show de Solidariedade, que conta atualmente com 539 instituições ativas e regulares. >