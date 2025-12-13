BAHIA

Morre aos 100 anos 'Nenenzinho', ex-prefeito de Valente

O vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto, lamentou a perda e destacou a relação de amizade da família com o ex-prefeito

Wladmir Pinheiro

Publicado em 13 de dezembro de 2025 às 12:34

Morreu neste sábado (13), aos 100 anos, o ex-prefeito do município de Valente, João José de Oliveira, conhecido como Nenenzinho. Médico de formação, ele também foi vereador e pecuarista, sendo uma das figuras mais conhecidas da vida pública da cidade. Nenenzinho era pai do ministro Aroldo Cedraz, do Tribunal de Contas da União.

Ao longo da trajetória política, Nenenzinho construiu uma carreira marcada pela atuação no Executivo municipal e pelo envolvimento com o desenvolvimento local. Reconhecido pela proximidade com a população, ele também influenciou a formação política de jovens que ingressaram na vida pública.

A morte do ex-prefeito repercutiu no meio político baiano. O vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto, lamentou a perda e destacou a relação de amizade da família com Nenenzinho.

“Nenenzinho foi um grande amigo de nossa família, especialmente de meu avô, Antonio Carlos Magalhães. Como vereador, prefeito, médico e pecuarista, contribuiu muito para o desenvolvimento de sua querida Valente”, afirmou o ex-prefeito de Salvador.