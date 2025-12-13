Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Morre aos 100 anos 'Nenenzinho', ex-prefeito de Valente

O vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto, lamentou a perda e destacou a relação de amizade da família com o ex-prefeito

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro

  • Wladmir Pinheiro

Publicado em 13 de dezembro de 2025 às 12:34

Morreu neste sábado (13), aos 100 anos, o ex-prefeito do município de Valente, João José de Oliveira, conhecido como Nenenzinho. Médico de formação, ele também foi vereador e pecuarista, sendo uma das figuras mais conhecidas da vida pública da cidade. Nenenzinho era pai do ministro Aroldo Cedraz, do Tribunal de Contas da União.

Ao longo da trajetória política, Nenenzinho construiu uma carreira marcada pela atuação no Executivo municipal e pelo envolvimento com o desenvolvimento local. Reconhecido pela proximidade com a população, ele também influenciou a formação política de jovens que ingressaram na vida pública.

A morte do ex-prefeito repercutiu no meio político baiano. O vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto, lamentou a perda e destacou a relação de amizade da família com Nenenzinho.

“Nenenzinho foi um grande amigo de nossa família, especialmente de meu avô, Antonio Carlos Magalhães. Como vereador, prefeito, médico e pecuarista, contribuiu muito para o desenvolvimento de sua querida Valente”, afirmou o ex-prefeito de Salvador.

ACM Neto também ressaltou o papel do ex-prefeito como inspiração para novas lideranças e manifestou solidariedade aos familiares. “Neste momento de profunda tristeza, peço a Deus que conforte os corações de todos os familiares de Nenenzinho, especialmente o ministro Aroldo Cedraz”.

Mais recentes

Imagem - Ex-deputado Marcell Moraes é preso acusado de ameaçar namorada em condomínio de luxo em Salvador

Ex-deputado Marcell Moraes é preso acusado de ameaçar namorada em condomínio de luxo em Salvador
Imagem - Morre mãe de Acelino 'Popó' Freitas em Salvador: 'Meu eterno amor'

Morre mãe de Acelino 'Popó' Freitas em Salvador: 'Meu eterno amor'
Imagem - Neste fim de semana tem samba, bossa, axé e camarão

Neste fim de semana tem samba, bossa, axé e camarão

MAIS LIDAS

Imagem - Lei que muda forma de cobrança de mensalidade do Planserv é sancionada
01

Lei que muda forma de cobrança de mensalidade do Planserv é sancionada

Imagem - Anjo da Guarda deste sábado (13 de dezembro) alerta 3 signos: é preciso abrir novos caminhos e libertar o que já não faz mais sentido
02

Anjo da Guarda deste sábado (13 de dezembro) alerta 3 signos: é preciso abrir novos caminhos e libertar o que já não faz mais sentido

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (13 de dezembro): o sábado que equilibra descanso e propósito
03

Cor e número da sorte de hoje (13 de dezembro): o sábado que equilibra descanso e propósito

Imagem - Como é o apartamento de luxo de Gilberto Gil em Copacabana com 344 m²
04

Como é o apartamento de luxo de Gilberto Gil em Copacabana com 344 m²