RODOVIA

Motociclista morre em acidente com carro no Recôncavo baiano

Outra morte foi registrada na região de Araci

Um motociclista morreu em um acidente com um carro na madrugada deste domingo (20), na BA-120, entre Castro Alves e Santa Teresinha, no Recôncavo da Bahia. >

Conhecido como Valdomiro da Catu, o motociclista morreu no local. A moto bateu com um carro de passeio na altura do KM 34 da rodovia. O corpo da vítima foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Santo Antônio de Jesus, mas não há informações sobre o enterro. >