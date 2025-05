SUSTO

Motorista de ônibus escolar passa mal e atinge veículos na Bahia

Três pessoas precisaram de atendimento médico

Um micro-ônibus da Secretaria Municipal de Educação de Vitória da Conquista (Smed), no sudoeste da Bahia, se envolveu em um acidente, após o condutor passar mal e perder o controle da direção. Três pessoas ficaram feridas e cinco veículos foram atingidos, entre eles uma van. O episódio aconteceu na noite de quinta-feira (15). >

Um dos feridos é o motorista do ônibus escolar que, segundo a prefeitura, atua no município desde 2013. Ele atua no transporte da Escola Municipal Goiabeira - Capinal, e seu estado de saúde é estável. Durante o acidente, o veículo já tinha deixado os alunos e seguia para a garagem. >