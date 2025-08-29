NO SUSTO

Nasce bebê de mulher que descobriu gravidez aos 9 meses na Bahia

Servidora descobriu em exame de rotina

Larissa Almeida

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 11:59

Joice Santos descobriu gestação no nono mês Crédito: Acervo Pessoal

A servidora pública Joice Santos, viveu nesta quinta-feira (28) mais um capítulo emocionante da sua história. Depois de descobrir a gestação já no nono mês, ela deu à luz uma menina saudável em maternidade na capital baiana. Segundo familiares, mãe e filha passam bem após o parto.

Ao fazer sua primeira ultrassonografia, em uma clínica em São Francisco do Conde, Região Metropolitana de Salvador, a mulher descobriu que já estava com 36 semanas de gestação, o equivalente a nove meses.

Susto ao descobrir

Antes do parto, Joice contou que não sentiu ou percebeu nenhum sinal clássico de gravidez. Ela, que já é mãe de Keroly, uma menina de 11 anos, só suspeitou de algo em junho, quando a menstruação não veio. Naquela época, ela havia emendado duas cartelas de anticoncepcional e atribuiu a falta do sangramento a esse fato. Depois, só para ficar com a consciência livre, decidiu fazer um teste de farmácia.

“O teste deu negativo, então eu fiquei tranquila. Em julho, eu esperei novamente pela menstruação, que não veio. Então, no dia 28 de julho, resolvi fazer o beta hCG [exame que identifica a presença do hormônio gonadotrofina coriônica humana (hCG), comum na gravidez]. Só então, o exame deu positivo e eu marquei para fazer um ultrassom”, narra.

A ultrassonografia foi realizada na Clínica de Referência à Saúde da Mulher Leonor Teixeira, em São Francisco do Conde, cidade onde vive. Foi lá que Joice teve a maior surpresa da sua vida. “Eu descobri que em menos de um mês eu vou ter a criança. Então, eu estava grávida menstruando. Fiquei fora de mim. Deitada na maca, só conseguia dizer ‘não acredito’. O médico brincou dizendo que é bom que vou me acostumar com ela do lado de fora”, relata.

Segundo médicos ginecologistas, é impossível menstruar durante a gravidez. Isso porque, a menstruação acontece quando o revestimento do útero (endométrio) se desprende, o que não acontece quando há gravidez, pois o endométrio se torna o local de implantação e desenvolvimento do embrião. O mais provável, no caso de Joice, é que ela tenha tido sangramentos durante a gestação.

Ela afirma que, durante os meses da gravidez, não sentiu nenhuma alteração em relação ao fluxo menstrual que está acostumada a ter – sempre fraco e com duração dentro do padrão. Também disse que não sentiu nada que lembrasse a época em que estava grávida da primeira filha.

“Desta vez, eu só notei que estava engordando, mas como eu já tenho tendência, achei que era só isso. Eu não senti enjoo, não senti nada. Quando fiquei grávida de Keroly, enjoei até da pasta de dente e fiquei sem menstruar desde o primeiro mês. Ainda identifiquei a gravidez com um teste de farmácia”, diz.

Durante a ultrassonografia, Joice foi informada que o nascimento da sua segunda filha estaria previsto para o dia 1º de setembro. A notícia foi espalhada nos grupos da família que, diante do desespero da mulher, chegou a pensar que ela estava grávida de gêmeos. “Eu só fazia chorar. Agora, estou mais controlada, mas continuo me perguntando se isso não é um sonho”, conta.